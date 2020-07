La regina della R&B Tinashe è tornata con il video ufficiale del suo nuovo singolo dal titolo Rascal (Superstar) pubblicato nelle ultime ore e che ha già raccolto moltissime views.

Un testo duro e sensuale allo stesso tempo, accompagnato da un video che mostra Tinashe in tutta la sua sensualità, con pose da bambola e allo stesso tempo da bad girl. Pare che la pop star volesse mostrare la sua idea di lockdown, o comunque si è lasciatia ispirare a questo particolare periodo di pandemia per dare forma al video.

Rascal (Superstar) è stato prodotto da Sage the Gemini, ed è apparso nell’album di Tinashe del 2019 Songs For You, ultimo album in studio che ha segnato la sua prima produzione dopo l’allontanamento dall’etichetta RCA.

Il video ufficiale di Rascal (Superstar) di Tinashe

Un lockdown abbastanza particolare quello che ci mostra Tinashe nel video di Rascal (Superstar). La clip, diretta da Jasper Soloff ci mostra la cantante in una specie di casa da bambola mentre viene seguita passo dopo passo, nella sua giornata, da un drone rosa.

Tinashe canta e balla in lingerie leopardata, nelle prime scene, per poi passare in cucina dove decora una torta piena di zuccherini colorati, e poi ancora albiti vaporosi da principessa sexy oppure lucidi e aderenti che fasciano il suo corpo lasciando ben poco spazio alla fantasia.

Se questo è il suo lockdown, scommetto che ci sono tante persone che lo passerebbero volentieri in sua compagnia. Non credi anche tu?

Lascia un commento alla fine dell’articolo per farci sapere cosa ne pensi, della canzone e del video. Intanto, qui sotto, puoi leggere il testo integrale e la traduzione della canzone Rascal (Superstar).

Il testo di Rascal (Superstar)

All my bitches look like money in the bank (Ah-ah)

When they see us, they got nothing left to say (Ah-ah)

Out the bottle, sippin’ on some Dom Pérignon (Ah-ah)

I look forward to the shit you’ll never know

I’m a superstar, bitch (Ah-ah)

I just pour the cup, bitch (Ah-ah)

Fly out in the morning (Ah-ah)

I’ma be exhausted (Ah-ah)

You could see it when I’m breathing (Ayy)

I’m a cold bitch, can’t believe it (Ayy)

You could see it when I’m breathing (Ayy)

I’m so coldish, just can’t believe it

Money, cash, clothes, fast cars

Fast night, dash playin’ with the Nascars

Money, cash, clothes, fast cars

I’m in the Valley chillin’ with the bad bro (Uh-uh)

Money, cash, clothes, fast cars (Ayy, ayy)

I’m finna pass y’all mask on, mask off (Ha)

Money, cash, clothes, fast cars (Fast cars)

Better ask ‘em, I’m a little rascal

Ayy, you better ask ‘em

You better ask somebody, ayy, uh

I can’t save you if you just sit on the wave (Ah-ah)

They should pay me, how they copy what I say (Ah-ah)

They don’t know the road that we’ve been on (They don’t know)

Bitch that ain’t a joke, I’m a villain

I’m in first place, need a ribbon

They don’t understand that I’m the shit

I’m a superstar, bitch (Ah-ah)

I just pour the cup, bitch (Ah-ah, I just pour the cup)

Fly out in the morning (Ah-ah, fly out in the morning)

I’ma be exhausted (Ah-ah, I’ma be exhausted)

You could see it when I’m breathing (Ayy, when I’m breathin’)

I’m a cold bitch, can’t believe it (Ayy, can’t believe it)

You could see it when I’m breathing (Ayy)

I’m so coldish, just can’t believe it

Money, cash, clothes, fast cars (Fast cars)

Fast night, dash playin’ with the Nascars (Nascars)

Money, cash, clothes, fast cars

I’m in the Valley chillin’ with a bad bro (Ayy, ayy, ayy)

Money, cash, clothes, fast cars

I’m finna pass y’all mask on, mask off (Ayy, ha)

Money, cash, clothes, fast cars (Fast cars)

Better ask ‘em, I’m a little rascal

I’m a little rascal

Get that money, hoe

Ha, hmm, ha, ha, ha, hmm

I’m finna pass y’all mask on, mask off

Ayy, haha, ayy

Traduzione

Tutte le mie puttane sembrano soldi in banca (Ah-ah)

Quando ci vedono, non hanno più niente da dire (Ah-ah)

Fuori la bottiglia, bevendo un po’ di Dom Pérignon (Ah-ah)

Non vedo l’ora di vedere la merda che non capirai mai

Sono una superstar, stronza (Ah-ah)

Ho appena versato la tazza, stronza (Ah-ah)

Vola via al mattino (Ah-ah)

Sono esausta (Ah-ah)

Si vede quando respiro (Ayy)

Sono una stronza gelida, non posso crederci (Ayy)

Si vede quando respiro (Ayy)

Sono così fredda, non riesco a crederci



Soldi, contanti, vestiti, auto veloci

Serata veloce, giocando con i Nascar

Soldi, contanti, vestiti, auto veloci

Sono nella Valley a rilassarmi con il fratello cattivo (Uh-uh)

Soldi, contanti, vestiti, auto veloci (Ayyy, ayyy)

Sono finna pass y’all mask on, mask off (Ha)

Soldi, contanti, vestiti, auto veloci (Auto veloci)

Meglio chiedere a loro, sono una piccola birbante



Ayy, faresti meglio a chiedere a loro

Faresti meglio a chiedere a qualcuno, ayyy, uh



Non posso salvarti se ti siedi sull’onda (Ah-ah)

Dovrebbero pagarmi, come copiano quello che dico (Ah-ah)

Non conoscono la strada che abbiamo fatto (Non lo sanno)

Stronza non è uno scherzo, sono cattiva

Sono al primo posto, ho bisogno di un nastro

Non capiscono che sono io la merda



Sono una superstar, stronza (Ah-ah)

Ho appena versato la tazza, stronza (Ah-ah, ho appena versato la tazza)

Vola via al mattino (Ah-ah, vola via al mattino)

Sono esausta (Ah-ah, sono esausto)

Si vede quando respiro (Ayy, quando respiro)

Sono una stronza gelida, non posso crederci (Ayy, non posso crederci)

Si vede quando respiro (Ayy)

Sono così fredda, non riesco a crederci

Soldi, contanti, vestiti, auto veloci (Auto veloci)

Notte veloce, giocando con i Nascar (Nascar)

Soldi, contanti, vestiti, auto veloci

Sono nella Valley a rilassarmi con un fratello cattivo (Ayyy, ayyy, ayyy)

Soldi, contanti, vestiti, auto veloci

Sono finna pass y’all mask on, mask off (Ayy, ha)

Soldi, contanti, vestiti, auto veloci (Auto veloci)

Meglio chiedere a loro, sono un piccolo birbante



Sono una piccola birbante

Prendi quei soldi, zappa

Ha, hmm, hmm, ha, ha, ha, ha, ha, hmm

Sono finna passarvi la maschera, passarvi la maschera, passarvi la maschera

Ayy, haha, ayyy