Bellissimo omaggio di Ari

Ariana Grandeha reso omaggio ad Aretha Franklin con “Natural Woman” da ‘Fallon’.

La cantante è stata ospite qualche giorno fa al “The Tonight Show” su NBC e lì è stata intervistata da Jimmy Fallon sul suo nuovo album “Sweetener” (già disponibile nei negozi) e sul futuro marito Pete Davidson.

Poi, quando è arrivato il momento di cantare la canzone di rito per l’ospite, Ariana ha scelto di non fare “God is a Woman” come programmato, ma di rendere omaggio ad Aretha Franklin, morta l’altro giorno.

Ariana ha cantato una cover di “Natural Woman” ed è stata una performance impressionante, grazie anche alla spettacolare voce di Ari.

Aretha sarebbe stata contenta.