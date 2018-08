Bellissima esibizione per Janet

Ammetto, la performance con “Made For Now” di Janet Jackson da “Fallon” è stata molto bella.

Ho iniziato con ammetto perché l’altro giorno ho espresso un giudizio abbastanza critico nei confronti di Made For Now di Janet Jackson, una canzone che mi ha deluso, ma forse per il fatto che le aspettative erano davvero elevate.

Comunque, Janet Jackson è stata ospite al The Tonight Show nella giornata di ieri (17 agosto 2018) per esibirsi – per la prima volta in televisione – con il suo nuovo singolo Made for Now.

Il maestro reggaeton Daddy Yankee era sul palco con Janet per supportare la performance.

L’esibizione è stata davvero bella, colorata ed energica… ho apprezzato alla grande l’atmosfera africana.

Posso tranquillamente affermare che si tratta di una delle migliori esibizioni in live del programma.

Questa performance in live di Janet non modifica ovviamente il mio giudizio sulla canzone Made For Now, ma so riconoscere una cosa bella quando la vedo.

Io voglio bene a Janet perché lei è bravissima e spero che questa esibizione aiuterà Made for Now a vendere qualche copia, così che lei possa rilasciare canzoni ancora migliori.

Se volete supportare la cantante, potete acquistare una copia di Made For Now tramite il link sottostante: