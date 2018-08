Scopriamo All I Am di Jess Glynne

All I Am di Jess Glynne vi saprà divertire. Vi invito a scoprire questo brano qui sotto in cui troverete anche testo e traduzione.

Che dire… adoro le canzoni di Jess Glynne.

La cantante britannica fa parte del gruppo di artisti incapaci di registrare canzoni che fanno schifo.

Jess ha rilasciato una nuova canzone dal titolo “All I Am” che sarà inclusa nel suo prossimo album “Always In Between“, che purtroppo è stato rinviato al 12 ottobre dalla sua data di rilascio originale del 21 settembre 2018.

La ragione? Perché posticipare la data di rilascio aiuterà il disco ad essere perfetto.

All I Am è il nuovo singolo estratto da Always in Between (seguito di I’ll Be There) ed è un’altra canzone bellissima firmata Jess Glynne. Ascoltala qui sotto:

La batteria e il basso sono all’altezza della produzione gospel usata per questo brano e la voce di Jess è magica come sempre.

Dal punto di vista dei testi, All I Am racconta di una Jess felice per aver trovato il compagno ideale con cui trascorrere la vita, e lui ci sarà sempre per lei, nei momenti belli e in quelli meno belli.

Potrebbe essere una canzone molto romantica da dedicare alla propria partneer o fidanzato in qualche occasione importante. Prendete nota!

Testo di All I Am di Jess Glynne

Every butterfly I get belongs to you

You don’t believe me, but it’s true

Sure, the freckles on my arm spell out your name

Real feelings coming through

Cause all I know and all I am is you

Yeah, all I know and all I am is you

I’m breaking my silence

Cause I’ve had a few

I just can’t deny it

That all I know and all I am is you

Every time I think I’m falling

I know you’re falling too

There’s no doubt you’re all in

If you ever think you’re falling

You know I’ll catch you too

Cause all I am is you

Every daydream I have starts and ends with you

I wanna play it one more time

When I need an alibi, you’re my perfect excuse

You are always on my side

Cause all I know and all I am is you

I’m breaking my silence

Cause I’ve had a few

I just can’t deny it

That all I know and all I am is you

Every time I think I’m falling

I know you’re falling too

There’s no doubt you’re all in

If you ever think you’re falling

You know I’ll catch you too

All I am is you

It feels like I’m miles away

You bring me back home again

You hold me through my mistakes

Let go as we start again

You’re a habit I’ll never break

No no, no no, no

I’m breaking my silence

Cause I’ve had a few

I just can’t deny it (oh, no)

That all I know and all I am is you

Every time I think I’m falling

I know you’re falling too

There’s no doubt you’re all in

If you ever think you’re falling

You know I’ll catch you too

All I am, oh

Cause all I know and all I am is you

Yeah, all I know and all I am is you

Cause all I know and all I am is you

Traduzione del testo di All I Am di Jess Glynne

Ooh…

Ogni farfalla nello stomaco che ho appartiene a te

Tu non mi credi ma è vero

Certo, le lentiggini sul mio braccio annunciano il tuo nome

I veri sentimenti stanno arrivando

Perché tutto quello che so e tutto quello che sono sei tu, ooh…

Sì, tutto quello che so e tutto quello che sono sei tu, ooh…

Sto rompendo il mio silenzio

Perché ho bevuto un po’

Non posso semplicemente negarlo

Che tutto quello che so e tutto quello che sono sei tu

Ogni volta che penso di cadere

So che stai cadendo anche tu

Non c’è dubbio che ci sei dentro tutto (oh oh oh oh)

Se tu dovessi mai pensare che stai cadendo

Sai che anch’io ti prenderò, oh, oh

Perché tutto quello che sono sei tu

Ooh…

Ooh…

Ogni sogno ad occhi aperti che faccio inizia e finisce con te

Vorrei vederlo un’altra volta, hey

Quando ho bisogno di un alibi, tu sei la mia perfetta scusa

Sei sempre al mio fianco

Perché tutto quello che so e tutto quello che sono sei tu, ooh…

Sto rompendo il mio silenzio

Perché ho bevuto un po’

Non posso semplicemente negarlo

Che tutto quello che so e tutto quello che sono sei tu

Ogni volta che penso di cadere

So che stai cadendo anche tu

Non c’è dubbio che ci sei dentro tutto (oh oh oh oh)

Se tu dovessi mai pensare che stai cadendo

Sai che anch’io ti prenderò, oh, oh

Perché tutto quello che sono sei tu

Sembra come se fossi a chilometri di distanza

Tu mi porti di nuovo a casa

Tu mi stringi attraverso gli errori

Lasciamoli stare e riniziamo da capo

Sei un’abitudine che non potrò mai distruggere

No no, no no, no ooh!

Sto rompendo il mio silenzio

Perché ho bevuto un po’

Non posso semplicemente negarlo (oh, no)

Che tutto quello che so e tutto quello che sono sei tu (oh whoa oh!)

Ogni volta che penso di cadere

So che stai cadendo anche tu

Non c’è dubbio che ci sei dentro tutto (oh oh oh oh, oh ah…)

Se tu dovessi mai pensare che stai cadendo

Sai che anch’io ti prenderò, oh, oh

Tutto quello che sono (oh)

Perché tutto quello che so e tutto quello che sono sei tu, ooh…

Sì, tutto quello che so e tutto quello che sono sei tu, ooh…

Perché tutto quello che so e tutto quello che sono sei tu, ooh…

Sì, tutto quello che so e tutto quello che sono sei tu