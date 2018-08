Un rilascio posticipato e uno anticipato…

L’album di debutto di Liam Payne è stato posticipato, i maligni dicono che la colpa sia di Cheryl.

Liam Payne, alias il padre di Bear, ha annunciato ieri che avrebbe posticipato l’uscita del suo album di debutto da solista (precisiamo che in teoria non era stata annunciata una data di rilascio) perché ha notato che alcune delle canzoni già state registrate non si connettevano con il Liam artista e suonavano come datate.

Per datate probabilmente intende dedicate a Cheryl.

È allora come farà con quelle canzoni che ha registrato mentre era con Cheryl? Non le canterà più in pubblico? Chissà!

Ora Liam non sta più con lei e probabilmente vuole cambiare rotta e rilasciare qualche canzone dedicata ad un altra persona o situazione personale.

Lui è in studio e molto probabilmente il primo album di Liam uscirà nell’ultimo trimestre del 2018.

Nel frattempo, e per calmare i fan che vogliono nuove canzoni subito, Liam rilascerà un EP la prossima settimana (24 agosto 2018) intitolato “First Time“.

Questo EP includerà quattro canzoni in totale e Liam è pronto per promuoverne almeno una.

Questa è la tracklist di First Time:

First Time,

Slow,

Home With You,

Depend on You.

Beh, crediamo che i fan saranno comunque contenti di questo EP e sapranno aspettare anche un mese in più per l’album di debutto di Liam Payne.