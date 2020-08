In attesa di The Witcher 2, che di sicuro arriverà con qualche ritardo vista le problematiche legate alla pandemia di Covid-19, abbiamo raccolto tutti quei videogiochi che riteniamo sarebbero perfetti se trasformati in serie TV. Netflix ci ha già pensato appunto già con la saga di The Witcher, che è diventata una serie TV famosissima e amata dai più, anche da coloro che non conoscevano i videogiochi.

Come volevasi dimostrare, il mondo ricreato dal videogioco è stato perfettamente e sapientemente riadattato da Netflix per il piccolo schermo, creando storie appassionanti e che funzionavano molto bene in un formato a puntate più o meno lunghe, con protagonisti che sono stati in grado di entrare perfettamente nella parte, come il bravissimo Henry Cavill che ha indossato le scarpe del protagonista Geralt di Rivia.

Nel corso del tempo moltissimi videogiochi hanno subito un trattamento simile e sono stati trasformati in serie animate oppure film: oggi cercheremo però di capire quali sono i dieci titoli che secondo noi si trasformerebbero in perfette serie TV.

Per questa classifica abbiamo tenuto conto che i videogiochi scelti funzionerebbero meglio con uno sviluppo a più puntate piuttosto che un lungometraggio, dando dunque possibilità a prodotti che in passato sono già stati adattati ma che meriterebbero sicuramente una seconda chance.

Siete pronti? Cominciamo!

10 Tomb Raider Lara Croft in “Shadow of the Tomb Raider” Dimentichiamo per un attimo che esistono dei film che trattano la storia con “Tomb Raider“: il primo, del 2001, con Angelina Jolie come protagonista; il secondo invece con Alicia Vikander, del 2018. Secondo noi infatti le avventure di Lara Croft non dovrebbero essere raccontate solo attraverso un lungometraggio, ma potrebbero trovare più spazio e più successo grazie a una serie TV. I contenuti di certo non mancherebbero: la serie di videogiochi è stata pubblicato a partire dal 1996 e da quel momento ha avuto un grandissimo successo, diventando una vera e propria pietra miliare del genere avventura. Non è difficile dunque per noi immaginarci una serie TV che segua le avventure di Lara, la “razziatrice di tombe“, nonché giovane archeologa in cerca di antichi manufatti in giro per il mondo e alle prese con numerosi pericoli. Chi potrebbe essere perfetta per il ruolo della protagonista?

9 The Last of Us Joel ed Ellie, protagonisti di “The Last of Us” Forse una scelta estremamente scontata per i più, ma in moltissimi credono che il videogioco “The Last of Us” sarebbe praticamente perfetto se trasformato in una serie TV, naturalmente stando attenti a far sì che non assomigli troppo a prodotti già esistenti come il famigerato “The Walking Dead“, cui fumetto tra gli altri ha fatto da ispirazione al videogioco giapponese. Insieme a questo, a ispirarlo anche la storia di “Io sono leggenda“, romanzo che poi è diventato anche un famoso film con Will Smith. “The Last of Us” non è un semplice gioco che parla di zombie e scenari post-apocalittici, ma si è distinto per essere molto più intricato e complesso di così: per questo ha vinto più di 200 premi, venendo definito uno dei migliori videogiochi di tutti i tempi. Già da pochi mesi dopo l’uscita, le recensioni sono state tutte molto positive e il gioco ha ricevuto il massimo dei voti dalla maggior parte della critica e del pubblico, venendo catalogato come “il capolavoro di un’intera generazione di console”. I protagonisti della storia sono Joel, uomo di mezza età freddo e cinico, e la piccola Ellie, di soli quattordici anni e sopravvissuta al morso di un infetto. La loro storia ha appassionato giocatori di tutto il mondo e per questo crediamo fermamente potrebbe farlo anche con gli spettatori del piccolo schermo, che si troverebbero inevitabilmente rapiti dal bellissimo rapporto che si instaura tra i due. Ci sono in ogni caso buonissime notizie, perché sembra che sia in arrivo la serie TV ispirata al videogioco dal creatore di “Chernobyl” e firmata HBO.

8 Resident Evil Uno dei protagonisti del Remake di Resident Evil 2, l’agente Leon Kennedy “Resident Evil” non è certamente estraneo agli adattamenti televisivi: il videogioco ha infatti ispirato una saga cinematografica con Milla Jovovich come protagonista. Nonostante questo, pensiamo che i numerosi capitoli della saga ludica potrebbero essere perfetti per un adattamento di tipo diverso, che dia maggior spazio ai dettagli di una storia a dir poco complicata. Ad oggi i videogiochi di “Resident Evil” in circolazione sono ufficialmente 7, con l’ottavo titolo che si dice sia presto in arrivo, più i diversi spin-off e remake, tra cui quelli più recenti del secondo e terzo capitolo che hanno riscosso un grandissimo successo per il loro game play estremamente realistico. Al centro la continua disputa degli essere umani che combattono con zombie mutati da un pericolosissimo virus creato da una pericolosa multinazionale farmaceutica, la Umbrella Corporation.

7 Devil May Cry Sulla sinistra il protagonista Dante, sulla destra un nuovo personaggio molto importante per la serie, Nero Dagli stessi produttori di “Resident Evil”, anche il titolo “Devil May Cry” si presterebbe secondo noi perfettamente alla creazione di una serie TV. Per quanto complesso, il mondo di DMC ha già trovato un adattamento animato che però per molti versi non è riuscito a dare giustizia a un prodotto che merita molto più spazio per brillare al meglio. Protagonista della storia è Dante, mezzo demone figlio del demone Sparda e dell’umana Eva, separato fin da piccolo dal fratello gemello Vergil, prima creduto morto e che poi diventerà suo acerrimo nemico. Non si tratta di un semplice videogioco basato sui combattimenti: a tratti “Devil May Cry” sa essere estremamente poetico, ponendo al centro una disputa tra fratelli che combattono all’insegna di un rapporto amore-odio da cui lo spettatore non può fare a meno di sentirsi inevitabilmente attratto. Il design gotico, i numerosi riferimenti a “La Divina Commedia”, piuttosto che le ambientazioni e i personaggi di ogni tipo creano atmosfere di gioco che sarebbero perfette anche per essere esplorate in una serie TV con diverse stagioni. Sembra in realtà che Netflix stia già lavorando a una nuova serie anime basata proprio su questo videogioco e il produttore sarebbe lo stesso della famigerata serie “Castlevania“, ma purtroppo ad oggi non si ha ancora alcuna notizia ufficiale.

6 Final Fantasy Cloud, il protagonista del recente Remake “Final Fantasy 7” Diventato popolare in tutto il mondo a partire principalmente dal suo settimo capitolo, “Final Fantasy” rappresenta uno dei videogiochi più conosciuti e apprezzati anche dalla critica. Ciò che rende questo prodotto estremamente particolare è il fatto che, nonostante la trama sia sempre diversa da capitolo a capitolo, l’universo del gioco è sempre familiare grazie a degli elementi ricorrenti, tra cui la magia, l’eterna lotta fra bene e male, alcuni temi musicali e personaggi. Proprio questi elementi secondo noi renderebbero una serie TV ispirata al prodotto praticamente perfetta: ogni stagione potrebbe ispirarsi a un capitolo di gioco diverso, cambiando personaggi ma mantenendo alcuni elementi costanti. Una curiosità: sapete che “Final Fantasy” si chiama così perché il suo creatore, Hironobu Sakaguchi, aveva dichiarato che se il gioco fosse stato un fallimento, questa sarebbe stata la sua “ultima fantasia”? Sembra proprio che il titolo abbia invece portato fortuna. Potrebbe succedere la stessa cosa alla serie TV…

5 Assassin’s Creed Un videogioco che ha fatto – e sta tutt’ora facendo – la storia, ambientato in mondi diversi in cui si calzano le scarpe di un assassino addestrato. Nel 2016 è uscito un film, basato sulla serie di videogiochi e ambientato nel loro stesso mondo, con Michael Fassbender come protagonista, purtroppo stroncato dalla critica cinematografica, definito come “uno dei migliori film mai tratti da un videogioco, ma comunque una delusione, senz’anima e dalla trama confusionaria”. Forse l’errore sta proprio nell’aver scelto di adattare un prodotto così ampio in un semplice lungometraggio: se “Assassin’s Creed” diventasse una serie TV si avrebbe sicuramente più tempo per esplorare gli scenari, i personaggi e i mondi sconfinati di cui ogni videogiocatore si è innamorato.

4 God of War Un videogioco che pone le sue radici nella mitologia greca e norrena dalla bellezza mozzafiato, che se sviluppata in modo intelligente potrebbe diventare una perfetta serie TV. In “God of War” la trama ruota attorno al protagonista Kratos, un guerriero spartano in lotta con gli dei.

3 The Legend of Zelda Uno degli ultimi titoli usciti di “The Legend of Zelda”, “Breath of the Wild” L’America ci ha già provato a creare una serie TV animata di “The Legend of Zelda“: era il lontano 1989, la serie si chiamava “Un regno incantato per Zelda” e se questo titolo non vi dice nulla…il problema non è certamente vostro. Il prodotto è stato un vero e proprio fiasco, incapace di cogliere la bellezza di un gioco che negli anni è diventato una vera e propria perla per la sua casa di produzione, la Nintendo. Forse oggi, a più di trent’anni di distanza, i risultati sarebbero diversi. Il mondo che circonda i protagonisti di questa storia, vasto, magico e pieno di creature tutte da scoprire, sarebbe a dir poco perfetto per la creazione di una serie TV: che essa sia d’animazione o di tipo live-action. A fare da fulcro il rapporto che si crea tra il guerriero Link e la principessa del regno di Hyrule, Zelda, che potrebbe essere esplorato da una serie TV a più stagioni. Lo sviluppo potrebbe essere un po’ alla “American Horror Story“: gli attori potrebbero non cambiare ma le storie e le ambientazioni sì. D’altronde, ogni titolo di “The Legend of Zelda” si presta perfettamente ad essere raccontato nei minimi dettagli anche sul piccolo schermo. Basta pensare ad “Ocarina of Time”, “Twilight Princess” o l’ultimo, pluri-premiato capitolo del 2017, “Breath of the Wild”. Senza contare che è estremamente divertente cercare di capire chi potrebbe essere perfetto per interpretare i protagonisti…

2 Horizon Zero Dawn Sul podio un ulteriore gioco visivamente bellissimo, “Horizon Zero Dawn“, che questa volta ha una donna come protagonista. La storia segue infatti le avventure di Aloy, una cacciatrice che vive all’interno di un mondo post-apocalittico dominato da robot ostili (le “Macchine”), dove gli esseri umani sono riuniti in fazioni tribali. Solo queste poche notizie possono farci immaginare una serie TV incredibile, dalla potenza e impatto di “Game of Thrones“.