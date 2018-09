Jason Mraz ha pubblicato il video musicale ufficiale per la sua collaborazione con Meghan Trainor dal titolo More Than Friends.

Questa canzone è inclusa nel suo album “Know” ed è apparsa ieri (17 settembre 2018) su YouTube.

Oggi ci sarà l’esibizione in esclusiva da Ellen e servirà a promuovere maggiormente la traccia.

Il video musicale purtroppo non presenta una trama in cui gli “amici” Jason Mraz e Meghan Trainor si innamorano, ma aiutano un ragazzo e una ragazza ad innamorarsi. Quindi alla fine il contesto è comunque carino.

Il video è fondamentalmente una sorta di “dietro le quinte” e le persone che si innamorano sono la regista donna del video musicale e l’assistente. Quando le riprese del video musicale verrano completate, queste due persone potranno “finalmente” trascorrere un po’ di minuti da soli e inizieranno a ballare insieme sullo stile dei migliori musical hollywoodiani. Ci sarà il bacio? Dovete vedere il video per scoprirlo!

Qui sotto il testo in in lingua originale del brano con traduzione in italiano.

It feels like we’ve been friends forever, yeah

And we always see eye to eye

The more time we spend together

The more I wanna say what’s on my mind

Take it easy

Cause it ain’t easy to say

I wanna be more than friends

I wanna be more than friends

I wanna tell everyone you’re taken

And take your hand until the end

I wanna be more than friends

At the risk of sounding foolish

I don’t wanna fool around no more

If we’re gonna do this then let’s do this

You can fix my broken heart if it’s all yours

So take it easy

Cause it ain’t easy to say

I wanna be more than friends

I wanna be more than friends

I wanna tell everyone you’re taken

And take your hand until the end

I wanna be more than friends

I’m asking you to be my baby

I’m giving you my heart, don’t break it

I’m crushing and I’m going crazy

Either way I know we’ll make it

Take it easy

It ain’t easy to say

I’ll take it easy

I’ll take it easy

It ain’t easy to say

I wanna be more than friends

I wanna be more than friends

I wanna tell everyone you’re taken

And take your hand until the end

I wanna be more than friends (friends)

I’m asking you to be my baby (asking you to be my baby)

I’m giving you my heart, don’t break it (giving you my heart, don’t break it)

I’m crushing and I’m going crazy (hey)

Either way I know we’ll make it (I know, I know, I know we’ll make it)