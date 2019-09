Nelle ultime settimane numerosi artisti italiani e internazionali hanno annunciato le date dei loro tour che li vedranno impegnati nel 2020 in giro per il mondo.

Alcuni di questi hanno da poco pubblicato un nuovo album, altri lo stanno per rilasciare. Ma tutti bramano dalla voglia di esibirsi con nuova musica e hit del passato dinnanzi al proprio pubblico.

Di seguito ecco alcuni artisti che hanno ufficializzato in questo mese nuove date italiane e quando e dove sarà possibile godersi i loro spettacoli.

James Blunt

Il suo nuovo album “Once Upon a Mind” uscirà il prossimo 25 Ottobre e mentre è possibile ascoltare il singolo “Cold” il cantante ha annunciato il tour che lo vedrà impegnato in Europa e in UK l’anno prossimo.

Saranno tre le date italiane:

25 Marzo 2020 – Milano

27 Marzo 2020- Padova

28 Marzo 2020 – Roma

Biglietti disponibili QUI

THE 1975

Per il disco dovremo attendere ancora un po’, ma la band inglese non si ferma mai e dopo aver pubblicato i due singoli “The 1975” con la partecipazione dell’attivista Greta Thunber e il più recente “People”, continua a esibirsi sui palchi di tutto il mondo.

In previsione dell’uscita del nuovo album “Notes on a Conditional Form” hanno annunciato in anticipo il tour che li vedrà impegnati nel 2020.

Tra le date europee solo una data italiana, che li vedrà salire sul palco del Fabrique di Milano il prossimo 28 Febbraio.

I biglietti saranno in vendita da questo venerdì QUI.

Simply Red

Più di 30 anni dopo la loro formazione la band inglese continua a regalare nuova musica, l’8 Novembre uscirà il nuovo progetto “Blue Eyed Soul” e qualche giorno fa hanno annunciato il tour che li vedrà impegnati in 33 tappe.

Una sola data italiana al Mediolanum Forum di Assago, il 16 Novembre 2020.

Biglietti in vendita a partire da questo venerdì QUI.

Green Day

Messa alle porte la terza edizione del Firenze Rocks si parte già con la preparazione della quarta che avrà luogo a partire dall’11 Giugno 2020.

Annunciati i primi ospiti che saranno protagonisti della prima serata: i Green Day.

La band americana aveva già annunciato una data italiana che farà parte del loro “The Hella Mega Tour” e che avrà luogo a Milano, il 10 Giugno 2020. Insieme a loro i Weezer.

QUI tutte le informazioni a riguardo.

Manuel Agnelli

Il frontman degli Afterhours torna con un tour che lo vedrà impegnato in giro per l’Italia a partire dal 18 Novembre per circa un mese e i suoi spettacoli saranno mesi in scena nei teatri italiani.

La vendita dei biglietti è attualmente aperta QUI.

Questi sono solo alcuni degli ultimi tour annunciati.

Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti!