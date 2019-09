Settembre è un mese particolarmente ricco per quanto riguarda le uscite cinematografiche, ecco quindi i film in uscita nella seconda metà di settembre: tutti i titoli da non perdere!

Film in uscita il 18 settembre 2019

C’ERA UNA VOLTA… A HOLLYWOOD

Uno dei film più attesi di settembre è di sicuro il nono film di Quentin Tarantino “C’era una volta… a Hollywood” con protagonisti Leonardo Di Caprio, Brad Pitt e Margot Robbie.

La trama del film è ambientata alla fine degli anni ’60, in particolare nella notte più drammatica della storia di Hollywood, quella che vide, nel 1969 l’assassinio di Sharon Tate per mano di un gruppo di persone plagiate dalla mente criminale di Charles Manson.

I protagonisti sono l’attore Rick Dalton (Di Caprio) e la sua controfigura (Pitt), personaggi con i quali Tarantino tenta ancora una volta di rileggere la storia e modificarla attraverso l’arte cinematografica. Non sono mancate nemmeno le critiche, anche per questo, il film non va assolutamente perso!

Film in uscita il 19 settembre

I MIGLIORI ANNI DELLA NOSTRA VITA

Con “I migliori anni della nostra vita“, il regista Claude Lelouch torna con il terzo capitolo della storia che riguarda Anne e Jean-Louis, i protagonisti del film “Un uomo, una donna”.

Con questo film Lelouch fa propria una frase di Victor Hugo: “I migliori anni di una vita sono quelli ancora da vivere”, e si rivolge quindi ad un pubblico che ama l’introspezione e le riflessioni sullo scorrere della vita. Imperdibile per quanti hanno amato la storia di Anne e Jean-Louis dei film precedenti.

Il cast è formato da: Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, Marianne Denicourt, Souad Amidou e Antoine Sire.

Film in uscita il 23 settembre

DIEGO MARADONA

Per quanti amano il genere dei documentari biografici, da segnalare “Diego Maradona“, film che parlà della storia e della carriera di uno dei calciatori più amati della storia del calcio.

Uno spaccato molto sincero sulla vita e le passioni di Diego Armando Maradona, rivolto a quanti hanno amato la stagione calcistica che l’ha visto come grande protagonista nel Napoli, e a quanti vogliono scoprire più a fondo la vita e le contraddizioni di un grande atleta.

Film in uscita il 26 settembre 2019

AD ASTRA

Ancora protagonista Brad Pitt in questo mese di settembre al cinema, con il film “Ad Astra“, un film di fantascienza in cui veste i panni di Roy Mc Bride, un astronauta incaricato di una importantissima missione per salvare il pianeta Terra.

La missione ha un particolare carico emitovo per Roy, perché 20 anni prima suo padre, astronauta come lui, è scomparso nello spazio facendo perdere ogni sua traccia. La missione scentifica diventa così anche un viaggio che Roy compie in se stesso.

Il film, diretto da James Gray, vede nel cast i nomi di Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, John Ortiz, Liv Tyler.

YESTERDAY

Una divertente commedia per tutti gli amanti dei Beatles: “Yesterday”. Il film racconta di un ragazzo che dopo un lungo black out, si accorge che nessuno, tranne lui, conosce e ricorda le canzoni dei Beatles.

Una commedia molto simpatica, che gioca con la beatlemania e che vi regalerà un paio di ore di leggerezza e divertimento.

Il film è diretto da Danny Boyle. Il cast è composto da Himesh Patel, Lily James, Ana de Armas, Kate McKinnon e Lamorne Morris.

RAMBO: LAST BLOOD

Il ritorno di Sylvester Stallone nei panni di Rambo, che questa volta vede svolgersi la sua avventura in Messico.

John Rambo si è ritorato, e vive tranquillo la sua vita in un ranch in Arizona, un posto che viene mandato avanti anche grazie all’aiuto di Maria Beltran, messicana che Rambo ama quasi come una figlia.

Quando Maria, in visita ai parenti in Messico, viene rapita dagli uomini del cartello, John Rambo torna in missione per poterla portare in salvo. Una classica storia di azione e avventura, che riporterà al cinema tutti i fan di Rambo.

Il film è diretto da Adrian Grunberg. Nel cast, accanto al già citato Sylvester Stallone troviamo Paz Vega, Louis Mandylor, Óscar Jaenada e Joaquín Cosio.

VIVERE

La vita e i giorni di una famiglia dsifunzionale messa a dura prova dalla vita, questa la trama di “Vivere“. Protagonisti sono Susi, insegnante di danza per dimagrire e Luca, giornalista freelance “sfigatello”. Tra i due la piccola Lucille, asmatica per problemi psicosomatici. Il già rpecario equilibrio della famiglia viene messo ulteriormente in crisi dall’arrivo di Mary Ann, una au pair irlandese.

Per la regia di Francesca Achibugi, il cast è composto da: Micaela Ramazzotti, Adriano Giannini, Massimo Ghini, Marcello Fonte e Roisin O’Donovan.

DORA E LA CITTA’ PERDUTA

Per i più giovani, il consiglio per il film del mese di settembre nei cinema è di sicuro “Dora e la città perduta“, storia tratta dalla celebre serie animata che ha come protagonista Dora l’Esploratrice.

In cerca di avventure, questa volta l’intrepida Dora parte con la sua migliore amica scimmietta, e suo cugino Diego per una fantastica avventura alla riceca di una città dorata.