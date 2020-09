Nuovo singolo per Justin Bieber che si affianca a Chance The Rapper: ecco “Holy

Sorprendendo il pubblico Justin Bieber ha annunciato alcuni giorni fa l’uscita di un nuovo singolo, solo sette mese dopo la pubblicazione del suo ultimo album “Changes“. Per questo nuovo brano si è affiancato a Chance The Rapper, con il quale aveva già collaborato in passato in diverse occasioni. Disponibile sulle piattaforme digitali, “Holy” è stato accompagnato anche dal suo video ufficiale.

“Ho realizzato una delle canzoni più importanti per me con uno dei miei amici più cari” ha detto il giovane, convinto di quello che il pubblico potrà ricevere da questo brano, “So che vi farà sentire qualcosa e quel qualcosa sarà amore“.

Il video è stato diretto da Colin Tilley e ha raccontato la storia di una giovane coppia, interpretata dal cantante e dall’attrice Ryan Destiny. Operaio lui, infermiera lei, entrambi affronteranno delle difficoltà a causa dell’epidemia che ha coinvolto tutto il mondo. I problemi economici fineranno per farli perdere anche la casa ma un militare dell’esercito, interpretato da Wilmer Valderrama, capiterà lungo il loro cammino e li ridarà speranza.

Il testo del brano può essere interpretato come una dichiarazione d’amore che alcuni hanno pensato essere rivolta alla moglie, la modella Hailey Baldwin, altri a Dio. Justin non ha fatto mistero di quanto si sia avvicinato alla religione e posta frequentemente messaggi di condivisione e di fede. Entrambe le supposizioni sembrano essere vere, e la prova è nel verso cantato da Chance The Rapper.

“Inizia una nuova era“, ha detto il cantante, che sembra volersi sempre più disconnettere dall’immagine di ragazzo complicato che per molti anni lo ha rappresentato. Bieber ha raccontato il suo percorso di vita e musicale nel corso della docuserie distribuita da Youtube “Seasons“, dove ha parlato anche della sua salute mentale e della lotta contro le dipendenze. Oggi più che mai, soprattutto dopo il matrimonio, sembra volere prendere in mano le redini della sua vita e vuole trasmettere questo cambiamento anche nella musica.

In attesa di scoprire se “Holy” rappresenti o meno il singolo di lancio di un nuovo progetto discografico, fateci sapere cosa ne pensate di questa canzone!

Testo di Holy di Justin Bieber e Chance The Rapper

[Verso 1]

Ho sentito molto parlare di peccatori

Non pensare che sarò un santo

Ma potrei scendere giù al fiume

Perché il modo in cui il cielo si apre quando ci tocchiamo

Sì, mi sta facendo dire

[Ritornello]

Che il modo in cui mi string, stringi, stringi, stringi, stringi

Sembra così sacro, sacro, sacro, sacro

Correre all’altare come una stella

Non posso aspettare un altro secondo

Perché il modo in cui mi string, stringi, stringi, stringi, stringi

Sembra così sacro

[Verso 2:]

Non vado d’accordo con il dramma

E no, non sopporto essere falso

(No, no, no, no, no, no, no)

Non credo nel nirvana

Ma il modo in cui ci amiamo di notte mi dà vita

Tesoro, non so spiegarlo

[Ritornello]

Che il modo in cui mi string, stringi, stringi, stringi, stringi

Sembra così sacro, sacro, sacro, sacro

Correre all’altare come una stella

Non posso aspettare un altro secondo

Perché il modo in cui mi string, stringi, stringi, stringi, stringi

Sembra così sacro

[Bridge]

Dicono che siamo troppo giovani e

I maligni e i giocatori dicono “non distruggetevi”

Gli uomini saggi dicono che gli stupidi corrono

Ma non lo so

Dicono che siamo troppo giovani e

I maligni e i giocatori dicono “non distruggetevi”

Gli uomini saggi dicono che gli stupidi corrono

Ma non lo so

[Verso 3: Chance the Rapper]

Il primo passo rende felice il Padre

Potrebbe essere il più difficile da fare

Ma quando esci dall’acqua

Sono un credente, mi sento rinfrescato

La vita è breve come la pazienza di Joe Pesci

Vengono sempre a decantare complimenti, il tuo nome è così accattivante

Ma loro non ti vedono come ti vedo io, Parlay e Desi

Cross, Tween, Tween, Hesi’ hit the jet speed

Quando loro fanno casino tu scegli la sinistra come Lionel Messi

Facciamo un viaggio e prendiamo la Vespa o noleggiamo un jetsky

Conosco i posti che hanno la marijuana migliore, ci andiamo la prossima settimana

Ti voglio onorare, ti voglio onorare

Lo sposo della sposa, sono il figlio di mio padre

So che quando il figlio muove i primi passi il padre è fiero

Se arriverai all’acqua lui dividerà le nuvole

So che Lui ti ha preparato uno snack come Oscar Proud

Ho sofferto per esserlo ora ripulisco tutto

Formalizziamo l’unione nella comunione, Lui si può fidare

So che io non ti lascerò così come Lui non ci lascerà

So che noi crediamo in Dio così come Dio crede in noi

[Ritornello]

Perché il modo in cui mi string, stringi, stringi, stringi, stringi

Sembra così sacro, sacro, sacro, sacro

Correre all’altare come una stella

Non posso aspettare un altro secondo

Correre all’altare come una stella

Non posso aspettare un altro secondo

Correre all’altare come una stella

Non posso aspettare un altro secondo

Perché il modo in cui mi string, stringi, stringi, stringi, stringi

Sembra così sacro

[Verse 1]

I hear a lot about sinners

Don’t think that I’ll be a saint

But I might go down to the river

‘Cause the way that the sky opens up when we touch

Yeah, it’s making me say

[Chorus]

That the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me

Feels so holy, holy, holy, holy, holy

On God

Runnin’ to the altar like a track star

Can’t wait another second

‘Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me

Feels so holy

[Verse 2]

I don’t do well with the drama

And, no, I can’t stand it being fake

I don’t believe in nirvana

But the way that we love in the night gave me life

Baby, I can’t explain

[Chorus]

That the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me

Feels so holy, holy, holy, holy, holy

On God

Runnin’ to the altar like a track star

Can’t wait another second

‘Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me

Feels so holy



[Bridge]

They say we’re too young and

The pimps and the players say, “Don’t go crushin'”

Wise men say fools rush in

But I don’t know

They say we’re too young and

The pimps and the players say, “Don’t go crushin'”

Wise men say fools rush in

But I don’t know

[Verse 3: Chance the Rapper]

The first step pleases the Father

Might be the hardest to take

But when you come out of the water

I’m a believer, my heart is fleshy

Life is short with a temper like Joe Pesci

They always come and sing your praises, your name is catchy

But they don’t see you how I see you, Parlay and Desi

Cross, Tween, Tween, Hesi’ hit the jet speed

When they get messy, go lefty like Lionel Messi

Let’s take a trip and get the Vespas or rent a jetski

I know the spots that got the best weed, we goin’ next week

I wanna honor, wanna honor you

Bride’s groom, I’m my father’s child

I know when the son takes the first steps, the Father’s proud

If you make it to the water, He’ll part the clouds

I know He made you a snack like Oscar Proud

Suffer it to be so now gotta clean it up

Formalize the union in communion, He can trust

I know I ain’t leavin’ you like I know He ain’t leavin’ us

I know we believe in God, and I know God believes in us

[Chorus]

‘Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me

Feels so holy, holy, holy, holy, holy

On God

Runnin’ to the altar like a track star

Can’t wait another second, on God

Runnin’ to the altar like a track star

Can’t wait another second, on God

Runnin’ to the altar like a track star

Can’t wait another second

‘Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me

Feels so holy