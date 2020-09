Il nuovo singolo di Sam Smith si intitola “Diamonds” e precede l’uscita del nuovo album, che ha finalmente una data

Dopo aver pubblicato la collaborazione con Burna Boy, “My Oasis“, Sam Smith è tornat* con un nuovo singolo dal titolo “Diamonds” e un annuncio molto atteso. Dopo averne posticipato l’uscita ora il nuovo album di Sam Smith ha un titolo e una nuova data: “Love Goes” sarà disponibile a partire dal 30 ottobre.

“Sarà una collezione di canzoni che ho scritto nel corso degli ultimi due anni e ogni brano avrà una sua storia” ha raccontato nel comunicato, “si è trattato di un periodo in cui ho sperimentato tanto, personalmente e musicalmente. Ogni volta che entravo in studio mi dicevo di non pormi limiti. Il risultato è stato magico, e così terapeutico e divertente“.

Smith si è scusat* con il pubblico per il ritardo, ma il ritrovarsi in una situazione così surreale come quella che il mondo ha vissuto nei mesi di quarantena ha fatto sì che capisse di non essere pienamente convint* del progetto. “Ho avuto modo di innamorarmi nuovamente di tutte queste canzoni” ha spiegato, invitando poi le persone ad ascoltarle attentamente. “Come fossero fiori di un giardino, raccoglietele e divertitevi“.

Nel disco saranno presenti anche i precedenti brani pubblicati nel corso degli ultimi anni: “Dancing With a Stranger“, “How Do You Sleep?“, “To Die For“, “Promises” e “I’m Ready“.

Il nuovo singolo disponibile da oggi sulle piattaforme digitali è “Diamonds“, dove suoni elettronici incontrano un genere pop dance. Un testo che vuole ribadire quanto per alcune persone siano importanti le cose materiali, a volte più di quanto si voglia ammettere. Il partner in questione sembra essersi approfittato del suo amore e della sua disponibilità.

“I miei diamanti se ne vanno insieme a te / Non sentirai mai il mio cuore spezzarsi / Non mi muoverò mai in modi oscuri / Tesoro sei così crudele” canta la meravigliosa voce di Sam, unico protagonista del video musicale che ha accompagnato l’uscita del brano. Nel video l’artista vaga danzando in una casa vuota, esprimendo le sue emozioni.

In attesa di poter ascoltare il nuovo album “Love Goes“, fateci sapere cosa ne pensate di questo nuovo singolo!

Traduzione di Diamonds di Sam Smith

[Verso 1]

Prendi tutto, distruggi i nostri ricordi sul muro

Tutte le cose speciali che ti ho comprato

Non significano nulla per me ora

Ma per te, erano tutto ciò che eravamo

Significano più di ogni parola

Ora lo so l’unico motivo per cui mi amavi

[Pre-Ritornello]

Prendi tutti i soldi che vuoi da me

Spero tu possa diventare quello che vuoi essere

Mostrami quanto poco ti importa

Quanto poco ti importa, quanto poco ti importa

Sogni in glitter e oro

Il mio cuore è già stato venduto

Ti mostro quanto poco mi importi

Quanto poco mi importi, quanto poco mi importi

[Ritornello]

I miei diamanti se ne vanno via con te

Non sentirai mai il mio cuore spezzarsi

Non mi muoverò mai in modi oscuri

Tesoro, sei così crudele

I miei diamandi se ne vanno via con te

L’amore materiale non mi fregherà

Quando non sei qui, non riesco a respirare

Penso di averlo sempre saputo

I miei diamanti se ne vanno via con te

[Verso 2]

Mi lascio scivolare tutto, scrollo via la paura di essermi perso

Sono sempre io a pagare il conto

Non dovrei mai fidarmi così facilmente

Tu mi hai mentito, mi hai mentito

Poi te ne sei andato con il mio cuore attorno al petto

[Pre-Ritornello]

Prendi tutti i soldi che vuoi da me

Spero tu possa diventare quello che vuoi essere

Mostrami quanto poco ti importa

Quanto poco ti importa, quanto poco ti importa

Sogni in glitter e oro

Il mio cuore è già stato venduto

Ti mostro quanto poco mi importi

Quanto poco mi importi, quanto poco mi importi

[Ritornello]

I miei diamanti se ne vanno via con te

Non sentirai mai il mio cuore spezzarsi

Non mi muoverò mai in modi oscuri

Tesoro, sei così crudele

I miei diamandi se ne vanno via con te

L’amore materiale non mi fregherà

Quando non sei qui, non riesco a respirare

Penso di averlo sempre saputo

I miei diamanti se ne vanno via con te

[Bridge]

Non sentirai mai il mio cuore spezzarsi

Non mi muoverò mai in modi oscuri

Tesoro, sei così crudele

I miei diamandi se ne vanno via con te

L’amore materiale non mi fregherà

Quando non sei qui, non riesco a respirare

Penso di averlo sempre saputo

I miei diamanti se ne vanno via con te

[Ritornello]

I miei diamanti se ne vanno via con te

Non sentirai mai il mio cuore spezzarsi

Non mi muoverò mai in modi oscuri

Tesoro, sei così crudele

I miei diamandi se ne vanno via con te

L’amore materiale non mi fregherà

Quando non sei qui, non riesco a respirare

Penso di averlo sempre saputo

I miei diamanti se ne vanno via con te

[Outro]

L’ho sempre saputo

I miei diamanti se ne vanno via con te

Testo di Diamonds di Sam Smith

[Verse 1]

Have it all, rip our memories off the wall

All the special things I bought

They mean nothing to me anymore

But to you, they were everything we were

They meant more than every word

Now I know just what you love me for (Mmm)

[Pre-Chorus]

Take all the money you want from me

Hope you become what you want to be

Show me how little you care

How little you care, how little you care

You dream of glitter and gold

My hеart’s already been sold

Show you how little I care

How littlе I care, how little I care

[Chorus]

My diamonds leave with you

You’re never gonna hear my heart break

Never gonna move in dark ways

Baby, you’re so cruel

My diamonds leave with you

Material love won’t fool me

When you’re not here, I can’t breathe

Think I always knew

My diamonds leave with you

[Verse 2]

Shake it off, shake the fear of feeling lost

Always me that pays the cost

I should never trust so easily

You lied to me, lie-lied to me

Then left with my heart ‘round your chest (Mmm)

[Pre-Chorus]

Take all the money you want from me

Hope you become what you want to be

Show me how little you care

How little you care, how little you care

You dream of glitter and gold

My heart’s already been sold

Show you how little I care

How little I care, how little I care

[Chorus]

My diamonds leave with you

You’re never gonna hear my heart break

Never gonna move in dark ways

Baby, you’re so cruel

My diamonds leave with you

Material love won’t fool me

When you’re not here, I can’t breathe

Think I always knew

My diamonds leave with you

[Bridge]

You’re never gonna hear my heart break

Never gonna move in dark ways

Baby, you’re so cruel

My diamonds leave with you

Material love won’t fool me

When you’re not here, I can’t breathe

Think I always knew

My diamonds leave with you, oh

[Chorus]

My diamonds leave with you

You’re never gonna hear my heart break

Never gonna move in dark ways

Baby, you’re so cruel

My diamonds leave with you

Material love won’t fool me

When you’re not here, I can’t breathe

Think I always knew

My diamonds leave with you

[Post-Chorus]

Always knew

My diamonds leave with you