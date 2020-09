E’ una delle canzoni più controverse della storia della musica italiana, e oggi sono 20 anni dalla sua prima uscita: si tratta di Io Sono Francesco del cantautore Tricarico.

Con la sua prima uscita, nel 2000, Io Sono Francesco ebbe un’accoglienza a dir poco inaspettata, restando in classifica per ben 7 mesi e portando Tricarico verso un immediato successo di critica e di pubblico.

Proprio per questo motivo oggi la canzone Io Sono Francesco torna in radio e nei negozi di musica in una nuova versione rimasterizzata. La Universal Music ha infatti pubblicato un LP colorato (vinile 180g), in edizione limitata che a parte Io Sono Francesco contiene anche altre canzoni come “La Pesca” e “Musica” e i brani “Il Caffè” “Brillantini”, “Gioia”, “Lavanda” e “Neve Blu”.

Il significato della canzone Io Sono Francesco di Tricarico

Se riascolterai Io Sono Francesco in questi giorni e ti ritroverai a chiederti di cosa parla il testo, devi sapere che alla base della canzone c’è un’esperienza autobiografica di Tricarico.

Il cantautore, sebbene sembra cantare una filastrocca ad un ritmo allegro e pimpante, racconta di quando da bambino una maestra assegna un tema dove parlare del proprio padre, senza capire il suo disagio dal momento in cui il padre di Tricarico era scomparso quando lui aveva solo 3 anni.

L’accaduto ha segnato indelebilmente il cantante. Quel foglio bianco impossibile da riempire lo ha accompagnato per tutta la vita, fino a quando Francesco non ha capito che…

…il padre è solo un uomo

e gli uomini son tanti, scegli il migliore seguilo e impara… dal testo di Io Sono Francesco di Tricarico

ed è quindi riuscito a sublimare la sua mancanza grazie agli esempi di altri “padri” conosciuti nell’arco della vita.

E tu cosa ne pensi di Io Sono Francesco? Se anche tu ami questa canzone e il suo significato, lascia un commento qui sotto, dopo aver letto il testo integrale.

Il testo di Io Sono Francesco

Buongiorno buongiorno io sono Francesco

io ero un bambino che rideva sempre

ma un giorno la maestra dice oggi c’è tema

oggi fate il tema, il tema sul papà

io penso è uno scherzo sorrido e mi alzo

le vado vicino ero contento

le dico non ricordo mio padre è morto presto

avevo solo tre anni non ricordo non ricordo

lei sa cosa mi dice neanche mi guardava

beveva il cappuccino non so con chi parlava

dice “qualche cosa qualcosa ti avran detto

ora vai a posto e lo fai come tutti gli altri”

puttana puttana, puttana la maestra

puttana puttana, puttana la maestra

io sono andato a posto ricordo il foglio bianco

bianco come un vuoto per vent’anni nel cervello

e poi ho pianto non so per quanto ho pianto

su quel foglio bianco io non so per quanto ho pianto

brilla brilla la scintilla brilla in fondo al mare

venite bambini venite bambine e non lasciatela annegare

prendetele la mano e portatela via lontano

e datele i baci e datele carezze e datele tutte le energie

Cadono le stelle è buio e non ci vedo e la primavera

è come l’inverno il tempo non esiste neanche l’acqua del mare

e l’aria non riesco a respirare

e a dodici anni ero quasi morto

ero in ospedale non mangiavo più niente

e poi pulivo i bagni, i vetri e i pavimenti

per sei sette anni seicento metri quadri

tadanatadadana

e il mio capo il mio capo mi ha salvato

li ci sono giochi se vuoi puoi giocare il padre è solo un uomo

e gli uomini son tanti scegli il migliore seguilo e impara

buongiorno buongiorno io sono Francesco

questa mattina mi sono svegliato presto

in fondo in quel vuoto io ho inventato un mondo

sorrido prendo un foglio scrivo viva Francesco

brilla brilla la scintilla brilla in fondo al mare

venite bambini venite bambine e non lasciatela annegare

prendetele la mano e portatela via lontano

e datele i baci e datele carezze e datele tutte le energie

venite bambini venite bambine

e ditele che il mondo può essere diverso

tutto può cambiare la vita può cambiare

e può diventare come la vorrai inventare

ditele che il sole nascerà anche d’inverno

che la notte non esiste guarda la luna

ditele che la notte è una bugia

che il sole c’è anche c’è anche la sera