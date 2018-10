A tutto Moves!

Olly Murs ha rilasciato la sua canzone Moves ed il video musicale di questa traccia è stato diretto da un italiano, Alberto Falcone.

Perché è importante Moves? È il primo singolo estratto dal nuovo album del cantante britannico “You Know I Know“, che arriverà nei negozi il 9 novembre 2018.

Devo ammettere che mi è veramente piaciuta questa canzone di Olly e sto anche apprezzando il video musicale.

Solo una piccola domanda:dov’è finito Snoop Dogg?

Il rapper americano è un collaboratore ufficiale di questa canzone, ma non appare nel video musicale che è stato presentato in anteprima in questi giorni.

Il programma del rapper era troppo impegnativo per volare nel Regno Unito per le riprese di questo video? Chi lo sa. Quel che mi chiedo è perché non sono state girate alcune scene con lui negli USA.

È possibile che Olly non avesse il budget necessario per pagare la partecipazione di Snoop Doog per questo video musicale.

Ammetto che sarebbe stato divertente vedere Snoop qui.

Olly si trasforma dopo aver bevuto una bevanda che si chiama Moves. Ah nella clip è presente anche Mr. Bean. Un contorno tutto british e altamente simpatico.

Testo di Moves di Olly Murs