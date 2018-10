Troye artista ed attore.

I fan del cantante dicono che Revelation di Troye Sivan sia bella quanto perfetta. Volete scoprire qual è il nostro giudizio?

Forse hanno veramente ragione!

Il cantautore australiano ha contribuito alla colonna sonora del prossimo film drammatico gay “Boy Erased” con una canzone intitolata Revelation.

Perché è stato chiamato per questo contributo? Beh, soprattutto perché Troye ha un ruolo da attore in questo film! Boy Erased, interpretato da Lucas Hedges, Nicole Kidman, Joel Edgerton e Russell Crowe, uscirà nei cinema il 2 novembre 2018. Dalla traduzione del testo prendiamo questo:

“Sei una rivelazione. Non mi lascerai ora. Da un mondo completamente nuovo sei una rivoluzione”, canta Troye in questa ballata su pianoforte tranquilla ed emozionante.

Il testo è assolutamente sincronizzato con la trama del film e Troye lo canta così bene.

La trama di Boy Erased segue Jared Eamons (Lucas Hedges), figlio di un pastore battista in una piccola città americana.

I suoi genitori (Nicole Kidman e Russell Crowe) scoprono che è gay all’età di 19 anni e lo costringono a partecipare ad una terapia anti-omosessuale. Jared andrà incontro al suo medico Victor, che guida un programma di recupero che si chiama Love in Action.

Testo di Revelation di Troye Sivan

You’re a revelation

Won’t you liberate me now

From a whole new world

You’re a revolution

I will liberate you now

As the walls come down

It’s a rocky road to say

Maybe I won’t go

‘Cause hey dear, you’re a wrecking ball

And you’re here crushing all I’m told

Ever I walk

Ever I walk

Further from home

Your hand I hold

It’s a revelation

There’s no heaven where to found

No kingdom shell

How the tides are changing

As you liberate me now

And the walls come down

Til’ the end

It’s a rocky road to say

Maybe I won’t go

Hey dear, you’re a wrecking ball

And you’re here crushing all I’m told

Ever I walk

Ever I walk

Further from home

Your hand I hold

Ever I walk

Ever I walk

Further from home

Your hand I hold