È ormai trascorso un anno da quando le Girl’s Generation, uno dei gruppi cult che hanno fatto la storia del K-Pop, hanno annunciato l’interruzione temporanea della loro attività musicale, a seguito del mancato rinnovo del contratto discografico con l’agenziaSM entertainmentda parte di 3 dei membri del gruppo.

Nonostante la triste notizia, il colosso musicale ha saputo trovare un espediente in grado di compiacere i fan dispiaciuti dall’inattività di questo gruppo amatissimo.

Il compromesso raggiunto è stato il lancio delle attività solistiche dei membri che continuano a far parte della famiglia della SM, dando così la possibilità ai fan di poter ammirare le ragazze sotto nuove vesti.

E negli ultimi giorni è stato il turno della bellissima Hyeoyeon, conosciuta come HYO nella sua attività da solista, che ha conquistato i fan del genere con un brano potente e un ritmo a prova di “passo di danza“!

Come già era successo con il suo debutto da solista con il brano “Sober“, avvenuto la scorso 18 aprile, sono state rilasciate due versioni della canzone: una in lingua coreana, l’altra in inglese. Questa volta, però, si è compiuto un passo in più con l’uscita di due video musicali diversi, uno per ogni versione.

Assicuratevi perciò di guardare entrambi per godervi un po’ di più la bellezza e il talento di HYO!

Nonostante il titolo, la canzone è tutto fuorché Punk

E meno male, aggiungerei.

Il K-pop, infatti, non si potrebbe più definire come tale se i suoi talenti si cimentassero in questo genere musicale: senza i suoi colori, le sue coreografie ed estrosità, si snaturerebbe completamente il pop coreano privandolo di quella sua caratteristica esuberanza che lo rende famoso in tutto il mondo.

Ma il brano di HYO rispetta a pieno il canone del K-Pop, presentandosi con un video musicale dai colori vivaci e vibranti, una coreografia accattivante ed un ritmo irresistibile che farebbe scatenare chiunque in discoteca!

Testo di Punk Right Now di HYO (versione inglese):

Y’all know who I am

name’s on my necklace

He wakes up

I tell him to forget this

I’m a rebel

I don’t need no breakfast

Don’t care cuz I’m wreckless

I got my sunnies on

on the subway

I don’t need no headphones

for my jam

They wanna they wanna be me

Don’t you understand that I slay

I got the bada bing bada pow

The bada bing bada wow

I got the bada bing bada pow

Let me show you how

I got the bada bing bada pow

The bada bing bada wow

I got the bada bing bada pow

I’m so punk right now

I’M SO PUNK RIGHT NOW

I’M SO PUNK RIGHT NOW

I eat gluten

they say I shouldn’t

Always do the things

they tell me that I couldn’t

Don’t cry no no don’t cry

I’m just like you

but a little more fly

I got the bada bing bada pow

The bada bing bada wow

I got the bada bing bada pow

I’m so punk right now

I’M SO PUNK RIGHT NOW

I’M SO PUNK RIGHT NOW

I do as I please and

It’s easy as breathing

I don’t need a boss

I don’t need a cause

I don’t need a reason

I do as I please and

It’s easy as breathing

I don’t need a boss

I don’t need a cause

I don’t need a reason

I’M SO PUNK RIGHT NOW

I’M SO PUNK RIGHT NOW

hey hey hey hey hey hey hey hey

I’M SO PUNK RIGHT NOW

hey hey hey hey hey hey hey hey

I’M SO PUNK RIGHT NOW

Il video musicale della versione coreana

Se come me non fate altro che canticchiare il ritornello di Punk Right Now da quando l’avete ascoltata la prima volta, non potete perdervi la sua versione coreana!

Per i “non intenditori” del pop coreano potrà all’inizio sembrare strano ascoltare il brano in una lingua tanto diversa da quella italiana o inglese, ma fidatevi: dopo poco ne rimarrete incantati e ne vorrete sempre di più!