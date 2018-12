Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità: Willem Dafoe ci porta nella realtà del famoso pittore

Il film biografico del regista Julian Schnabel, sul percorso artistico di Van Gogh, sarà un viaggio nella realtà del famoso pittore, quella realtà tormentata che viveva e che, di conseguenza, ha dato vita alle sue migliori opere d’arte. L’attore Willem Dafoe vestirà i panni di Van Gogh.

Il biopic, distribuito da Lucky Red, sarà nelle sale cinematografiche a partire dal 3 gennaio 2019. Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità, rientra tra i film in concorso allo scorso Festival di Venezia, in cui Willem Dafoe è stato premiato come miglior attore, guadagnandosi la Coppa Volpi.

In nomination ai Golden Globe, e canditato all’Oscar come miglior attore, Dafoe interpreta in maniera straordinaria l’esordio di Van Gogh, quella che era la sua passione, la sua visione del mondo, il suo sentirsi estraniato dal contesto in cui viveva, e il suo darsi completamente all’arte .

La regia di Schnabel sulla pittura di Van Gogh

L’occhio della regia fa di questo film il principale punto d’accesso alla grandezza dell’artista. L’intensità tratta dalla pittura, dagli eventi più intimi, soggettivi, dalle inquadrature personalizzate, a seconda dal punto di vista dei personaggi, tutto si riversa in quella ricerca dei colori, dei soggetti, delle luci fino all’ultima pennellata, che ha caratterizzato la produzione di Van Gogh.

Ciò che ha voluto riproporre Schnabel è proprio questo, l’astratto nel reale di chi lo ha vissuto e dipinto: la Casa gialla, i consigli dell’artista Gauguin, l’episodio dell’orecchio, la locandiera che ha dato modo a Van Gogh di dipingere L’Arlésienne. Un ritratto di ciò che ha vissuto il pittore nella Francia del sud, ancor prima di esser internato in manicomio.

“Volevo tanto condividere quello che vedo, ora penso solo al mio rapporto con l’eternità.”

Trailer di Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità

Profondo e tormentato, il genio e la follia di un uomo che ha realizzato ciò che vedevano i suoi occhi. Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità sarà sul grande schermo dal 3 gennaio 2019 e l’impeccabile Willem Dafoe regalerà al pubblico una interpretazione degna del suo personaggio.