Un passo in avanti verso la realizzazione del film su Wile E. Coyote ora che è stato scelto un regista per la pellicola, ossia Dave Green. Il film sarà un ibrido di diverse tecniche, e Green collaborerà alla stesura dello script, anche se non è ancora chiaro chi sarà lo sceneggiatore.

La trama del film

Il film d’animazione segue la famigerata trama dei Looney Tunes e del Coyote il cui obiettivo principale è cancellare la sua nemesi Road Runner. Acme è la compagnia immaginaria che fornisce a Coyote le sue numerose armi, tutte che però falliscono miseramente, lasciandolo schiacciato o bruciato.

Green ha recentemente diretto Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra che è stato rilasciato da Paramount e ha guadagnato oltre 245 milioni di dollari in tutto il mondo. In precedenza, ha diretto il film d’animazione cult Earth to Echo, storia di un gruppo di bambini che danno soccorso ad un alieno in visita sul nostro pianeta. Green inoltre è un protetto di Sam Raimi e un prolifico regista di video musicale e cortometraggi.

La storia di Wile E. Coyote

Wile E. Coyote fa parte dei personaggi Looney Tunes della Warner, tra cui ricordiamo Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, Elmer Fudd e molti altri. Il personaggio senza dialoghi di Coyote è apparso per la prima volta nel 1949 in “Fast and Furry-ous”, il primo dei 49 cartoni in cui non è mai stato in grado di catturare il Road Runner.

La Warner Animation Group sta anche facendo rivivere altri amati personaggi, tra cui un sequel dell’ibrido live-action “Space Jam” con LeBron James e Bugs Bunny, e un film basato sui personaggi di Hannah-Barbera Tom e Jerry, con Chloe Grace Moretz, Michael Pena, Rob Delaney e Ken Jeong.

Insomma, tanti bei film in arrivo, non credi? Facci sapere cosa ne pensi nei commenti.