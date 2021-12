1883 è lo spin-off di Yellowstone, serie di successo che ha come protagonisti i componenti della famiglia Dutton.

Paramount+ ha recentemente pubblicato il trailer del nuovo show, ovvero la serie prequel della saga che avrà come protagonisti gli attori Faith Hill (La donna perfetta, Il tocco di un angelo, Terra promessa), Tim McGraw (Flicka – Uno spirito libero, Tomorrowland – Il mondo di domani, The Shack) e Sam Elliot (We Were Soldiers – Fino all’ultimo uomo, La regola del silenzio – The Company You Keep, L’uomo che uccise Hitler e poi il Bigfoot).

Il nuovo show, incentrato sulla storia delle origini della famiglia Dutton, ripercorrerà le vicende degli antenati dei protagonisti della serie madre, che segue le vicende di John Dutton e dei suoi figli, proprietari del più grande ranch di bestiame negli Stati Uniti. Nel trailer che vi mostriamo oggi, si parte subito con il botto, ovvero assistendo al pericoloso viaggio della famiglia verso la Terra di Nessuno.

Si vedono, quindi, i Dutton mentre cercano il posto giusto dove installarsi, in cui piantare radici, dove trovare finalmente un luogo da chiamare casa. L’inizio della saga, dunque, come possiamo vedere ha inizio con un pericoloso viaggio della famiglia verso ovest. La serie sarà disponibile per lo streaming a partire da domenica 19 dicembre.

Una scena tratta da Yellowstone

1883 è la storia prima di Yellowstone

Il trailer ufficiale appena rilasciato e le prime immagini promozionali della nuova serie, regalano un primo sguardo a quella che era anni e anni addietro la famiglia Dutton, ovvero gli antenati dei protagonisti della serie madre. Il prequel, dunque, è ambientato alla fine dell’Ottocento e racconta la loro avventura mentre intraprendono un viaggio a ovest attraverso le Grandi Pianure, verso l’ultimo baluardo dell’America selvaggia.

Con 1883, dunque, possiamo assistere a una rivisitazione dell’espansione occidentale, rivivere un pezzo di storia lontana, assistere a un racconto tutto nuovo. Lo show, infatti, ha deciso di raccontare un mondo che fu, mettendo in atto lo studio intenso di una famiglia in fuga dalla povertà per cercare un futuro migliore in quella che era terra promessa d’America, ovvero il Montana.

Il trailer di 1883 conferma, quindi, l’impostazione del nuovo format che era già stato annunciato da Paramount + come:

“una cruda rivisitazione dell’espansione occidentale e un intenso caso di una famiglia in fuga dalla povertà per cercare un futuro migliore nella terra promessa d’America: il Montana.”

Il trailer di 1883 prepara il terreno al debutto dello spin-off e ricorda l’appuntamento per il 19 dicembre, data a partire dalla quale il prequel andrà in onda insieme alla quarta stagione di Yellowstone, di cui vi abbiamo parlato difffusamente qui. Come è facile comprendere, si tratta di un progetto più ampio di un semplice spin-off, come ha affermato Chris McCarthy, Presidente e CEO di MTV Entertainment, presentando il nuovo show:

“La nostra strategia è trasformare Yellowstone, il nostro enorme successo numero 1 con oltre 10 milioni di fan, in un franchise di successo globale sotto l’incredibile visione creativa dello storytelling di Taylor Sheridan.”

La produzione e il cast di 1883

La serie è ideata dallo stesso creatore di Yellowstone, Taylor Sheridan (I segreti di Wind River, Hell or High Water, Cenerentola a New York), insieme a John Linson (Great Expectations, Sunset Strip, Lords of Dogtown), Art Linson (Una volta ho incontrato un miliardario, Non siamo angeli, Paradiso perduto), David C. Glasser (I segreti di Wind River, Lion – La strada verso casa, Mayor of Kingstown), Ron Burkle (The Giver – Il mondo di Jonas, Il fuoco della vendetta – Out of the Furnace, Vicino a te non ho paura) e Bob Yari (Gohar-e shab cheragh, Agent Cody Banks 2: Destination London, The L.A. Riot Spectacular).

1883 vedrà nel cast, oltre a Sam Elliott, Tim McGraw e Faith Hill, anche gli attori Billy Bob Thornton (Qualcuno sta per morire, Homegrown – I piantasoldi, Cut Bank – Crimine chiama crimine), Isabel May (Alexa & Katie, Let’s Scare Julie, Run Hide Fight), LaMonica Garrett (Transformers 3, Arrested Development – Ti presento i miei, Legends of Tomorrow).

Oltre a loro ci saranno anche Dawn Olivieri (American Hustle – L’apparenza inganna, The Last Witch Hunter – L’ultimo cacciatore di streghe, Nella tana dei lupi) Emma Malouff (American Crime Story, Aimee, Sauce Boys) Alex Fine (Leading the Blind, Bloody Island), Gratiela Brancusi (VHYes, Bull Durham – Un gioco a tre mani, 45 Seconds of Laughter), Anna Fiamora (Donald Hump: The Woman’s Voice, A Shining Moment, DownBeat), Nichole Galicia (L’amour n’a pas de prix, Django Unchained, Once Upon a Time… in Hollywood), Stephanie Nur (Crepe nell’asfalto, Frühlingswunder, Quattro donne e un funerale), Amanda Jaros (Women of the Movement, The Tom and Jerry Show, Run Sweetheart Run), Noah Le Gros (A Score to Settle, The Beach House, The Old Way) e Martin Sensmeier (I segreti di Wind River, L’uomo dei ghiacci – The Ice Road, Westworld – Dove tutto è concesso). Il prequel è prodotto da MTV Entertainment Studios.

Cosa ne pensate di questa nuova serie? Seguirete 1883? Fatecelo sapere tramite un commento qui sotto!