1899 è l’ultima serie televisiva creata dai padri di Dark e presenta dei puzzle sin dall’inizio. Si, fin dalle prime scene, “1899” sta chiaramente annunciando un mistero enorme, qualcosa che però rimarrà decisamente all’oscuro nei primi episodi. Mentre i personaggi – tutti intrappolati su un piroscafo che naviga da Londra a New York dove la realtà sembra deformarsi – sono comprensibilmente diffidenti, niente su Kerberos è come sembra e la realtà sembra scivolare via ogni momento.

Inquietante e oscura, questa serie spettrale scandaglia le profondità della percezione e delle capacità umane. Nel 1899, una nave è dispersa in mare da quattro mesi e un’altra nave della sua stessa flotta ascolta la sua richiesta di soccorso tramite il codice Morse. Alcuni passeggeri sembrano collegati dai simboli che indossano o portano, altri sembrano innocenti intrappolati in una rete surreale mentre il mare si agita e le bussole girano a vuoto.

Gli sceneggiatori intrecciano una narrativa coinvolgente che crea tensione, costruendo meticolosamente anche un mondo più ampio. Nella maggior parte di questi thriller, come Westworld e Stranger Things, il ritmo aumenta gradualmente nel corso di alcuni episodi, raggiungendo il suo apice verso la fine. 1899, inizia con un episodio ad alta tensione e continua su quella falsariga.

Quando vediamo Maura Franklin (Emily Beecham) all’inizio, è solo uno dei tanti passeggeri del Kerberos. Durante il primo episodio, ci sono abbastanza segnali per presumere che Maura abbia avuto un passato difficile, i cui ricordi le sono stati in qualche modo portati via.

Ma aspetta, gran parte della serie non riguarda Maura. Il mondo di 1899 è grande. Molto più grande. La nave che trasportava più di 1000 passeggeri riesce in qualche modo a inviare un segnale (ricordate che questa nave era rimasta bloccata per quattro mesi in mare aperto) a Kerberos, e il capitano Eyk Larsen (Andreas Pietschmann) decide di inseguire il segnale, nonostante si trovino a sette ore da quella posizione. Quando raggiungono le coordinate e ispezionano la nave fantasma, non trovano altro che un bambino che trasporta una misteriosa piramide. All’improvviso, le persone a bordo del Kerberos iniziano a morire, una dopo l’altra.

Ci vogliono più di tre episodi di un’ora per arrivare a questa sorta di epidemia navale, ma altri eventi misteriosi si verificano anche prima. Nel primo episodio, ad esempio, c’è una scena ambientata in una sala da pranzo che ha lo scopo di introdurre i personaggi. Vengono introdotte alcune relazioni ma non accade nulla di importante fino a quando, all’improvviso, gli occupanti della stanza bevono subito un sorso dalle loro tazze da tè, quasi come se fossero programmati per farlo. Si instaura così un senso di inquietudine tra lo spettatore e lo show.

Il cast della serie 1899. Credtis: Netflix

Per la maggior parte dei suoi otto episodi, 1899 percorre un tragitto rischioso alternando una trama scritta con cura a sottotrame più brevi. A un certo punto, nonostante la narrativa più grande – il mistero del Prometheus e Kerberos – vuoi vedere cosa succederà a questi personaggi. E 1899 presenta molti personaggi interessanti. C’è Ramiro (José Pimentão), finto prete portoghese in viaggio con il suo amico spagnolo Ángel (Miguel Bernardeau). Ling Yi (Isabella Wei) è una donna cinese mascherata da geisha e viaggia con il suo tutore Yuk Je (Gabby Wong). Poi conosciamo Jerome (Yann Gael), un clandestino francese, il fuochista polacco Olek (Maciej Musiał), una donna danese incinta Tove (Clara Rosager) e l’uomo misterioso Daniel (Aneurin Barnard). Questi sono alcuni dei tanti personaggi vitali di questa storia.

Come puoi immaginare, a differenza di Dark che era completamente in tedesco, 1899 ha personaggi che conversano in una dozzina di lingue ed è davvero affascinante questa cosa. Quindi ti consiglio di vedere 1899 in lingua originale con i sottotitoli in italiano per apprezzarla ancora di più. Ling Yi parla con Olek in cantonese, mentre quest’ultimo conosce solo il polacco e un po’ di inglese. Entrambi non capiscono una parola dell’altro, eppure finiscono per condividere un legame adorabile. 1899 mostra che in tempi di disperazione è possibile trovare un linguaggio comune. È anche encomiabile il modo in cui la diversità impostata da 1899 non si presenta mai come forzata e non vengono fatte dichiarazioni politiche predicatorie.

1899 ama anche stuzzicare il pubblico quando nasconde i suoi numerosi misteri con false piste. Ogni volta che ti avvicini a capire qualcosa, ti lancia una palla ad effetto che va dall’altra parte. Per alcuni il ritmo potrebbe risultare un po’ lento. In effetti, nonostante siano accadute molte cose negli episodi iniziali, la narrazione più ampia si muove molto lentamente, simile all’illusione di una nave che si muove in mare aperto.

Ritmo permettendo, 1899 è una serie tv misteriosa, raffinata e avvincente. Ci sono un sacco di intrighi racchiusi nei corridoi della nave, così come nella mente del variegato cast di personaggi i cui futuri si intrecciano. Non c’è nient’altro come 1899 in streaming in questo momento. Ecco perché ti consiglio di dargli un’occhiata.

