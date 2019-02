Nonostante tutte le prove, però, all’epoca della messa in onda del podcast “ Serial” molte accuse riguardanti Syed vennero messe in discussione, infatti gli fu garantita la riapertura del processo.

Il podcast sul caso, “ Serial ”, è stato ampiamente criticato per aver messo da parte la vittima, per aver posto al centro dell’attenzione colui che, al momento, è considerato il colpevole . A causa di ciò, la famiglia della ragazza ha declinato l’invito a partecipare al documentario, ma grazie a delle amiche di Hae Min Lee i creatori della serie hanno avuto accesso al suo diario personale che è stato aggiornato da lei proprio la sera prima che sparisse. Il diario sarà reso pubblico durante le quattro puntate attraverso una voce narrante accompagnata da dei disegni.

Le quatto puntate della docu-serie andranno in onda in America il 10 marzo sul canale della HBO , mentre nel Regno Unito verranno trasmesse su Sky Atlantic e Now Tv il primo aprile.

Per comprendere lo scopo della docu-serie bisogna andare indietro nel tempo: Hae Min Lee era una ragazza americana di origini coreane, la sua scomparsa risale al gennaio del 1999 a Baltimora nel Maryland. Il suo corpo fu ritrovato un mese dopo con dei segni evidenti di strangolamento . Fu accusato Adnan Syed, suo compagno di classe ed ex fidanzato. Il ragazzo fu condannato all’ ergastolo a causa di un’ingente quantità di prove, tra cui la confessione del suo amico Jay Wilds che ammise di averlo aiutato a seppellire il corpo della ragazza e a disfarsi della sua macchina.

Il team che lavorò al podcast mise in dubbio la sua colpevolezza, ed ora dopo ben cinque anni, la HBO ha deciso di riprendere il caso e sviluppare una docu-serie da quattro episodi. La direttrice della rete Amy Berg e l’avvocato Rabia Chaundry, per trattare il caso, hanno analizzato tutte le prove, sia quelle risalenti all’epoca dei fatti sia quelle più recenti.

