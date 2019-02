La prima collaborazione di Selena Gomez nel 2019

Lunedì, praticamente ieri, Selena Gomez ha pubblicato una Instagram Story in cui indossava un vestito bianco con ricamati dei nomi in carattere rosso. I nomi erano: “Selena, Blanco, Balvin, Tainy“, e facendo due più due è molto probabile che si riferisse a Benny Blanco, Tainy ed al colombiano J Balvin. Secondo Billboard, Selena sta annunciando una collaborazione con tutti loro.

Le tante collaborazioni di Selena nel 2018

Selena Gomez con Dj Snake e Ozuna

Recentemente Gomez ha collaborato con molti musicisti diversi: uno di questi è Dj Snake con cui Selena ha rilasciato “Taki Taki“. Il singolo ha avuto molto successo nel mondo ed è diventato disco di platino negli Stati Uniti. Qualche settimana fa è anche apparsa anche nell’ultimo EP Inner Monologue di Julia Michaels, parte 1, e precisamente sulla traccia “Anxiety“, che ha già conquistato oltre 16 milioni di stream su Spotify.

La carriera di Selena Gomez

Selena è diventata famosa nel 2002 quando è apparsa su Barney & Friends, interpretando il ruolo di Gianna. La sua carriera è cresciuta quando ha ottenuto il ruolo principale di Alex Russo in I maghi di Waverly, il famoso show di Disney Channel del 2007. Ha interpretato questo personaggio per quattro stagioni in cinque anni. La serie televisiva è stata poi trasformata in film apparso su Disney Channel nel 2009. Durante questo periodo, Gomez ha costruito anche la sua carriera come musicista con la sua band, Selena Gomez & The Scene. Nel 2013, Selena Gomez ha pubblicato il suo primo album in studio da solista “Stars Dance“, che ha debuttato in posizione numero 1 negli Stati Uniti ed includeva il singolo di successo “Come & Get It“, che potete ascoltare qui sotto.

Il successo dell’album Revival

L’ultimo album pubblicato da Selena è stato Revival, uscito nel 2015, che ha debuttato anch’esso in posizione numero 1 della classifica degli album più venduti negli Stati Uniti, la Billboard 200, con 117.000 copie vendute nella prima settimana. Anche questo disco è stato certificato platino. L’album include quattro singoli di successo: “Good For You“, con A$AP Rocky, “Same Old Love“, “Hands To Myself” e “Kill Em With Kindness“. Ha promosso l’album con un grande “Revival World Tour” che ha toccato diversi continenti come l’America, l’Asia e l’Oceania. Tuttavia, per motivi di salute, le restanti date del tour sono state annullate.

Selena Gomez nuda nella cover di Revival

Gli ultimi premi ed il successo sui social di Selena Gomez

Nel 2016, la Gomez è stata nominata Artist of the Year agli American Music Awards. Alla fine non ha portato a casa quel premio, ma ha vinto il Favorite Pop/Rock Female Artist. Nel 2017, ha vinto il premio Donna dell’Anno al concorso Billboard Women In Music. Detiene 10 Guinness World Records, uno dei quali non tratta di musica: è stata la prima persona ad avere 100 milioni di follower su Instagram, secondo Time. Selena è stata anche la persona più seguita su Instagram, ma poi è stata superata dal calciatore Cristiano Ronaldo. Ma sicuramente a Selena Gomez non frega molto, visto che ha oltre 145 milioni di persone che la seguono.

Selena Gomez e Justin Bieber

Selena Gomez ha più follower di Justin Bieber

Attualmente ha più seguaci di Taylor Swift, Beyonce e del suo ex Justin Bieber. Un bel traguardo per Selena. Ora non vediamo l’ora di sentire questa sua nuova collaborazione con Benny Blanco ed altri progetti musicali.