Si sono tenuti ieri sera a Londra i 40esimi Brit Awards, che hanno premiato i migliori artisti inglesi e internazionali dell’ultimo anno. Numerose anche le esibizioni che hanno arricchito la serata.

Ad aprire i Brit Awards 2020 ci ha pensato la giovane Mabel, che con la sua “Don’t Call Me Up” ha ballato e fatto ballare. Sarà lei ad aggiudicarsi il titolo di miglior artista femminile inglese, vincendo così una delle tre categorie nella quale era stata nominata.

L’inarrestabile Lewis Capaldi, che detiene ancora il primo posto delle classifiche inglesi, ha portato sul palco un’intima esecuzione di “Someone You Loved”, il singolo che l’ha fatto conoscere al grande pubblico. Il cantante porterà a casa due premi, come miglior artista emergente e per la miglior canzone, proprio con il brano eseguito poco prima. È l’artista più premiato di quest’anno.

Nominato in due categorie, tra le quali anche miglior album, Harry Styles debutta il nuovo singolo “Falling” tratto proprio da esso. L’emozionante esibizione lo ha visto circondato d’acqua mentre alle sue spalle due pianoforti lo hanno accompagnato nella ballad. Nessun premio per lui che tuttavia è risultato l’artista più commentato della serata sui social, anche per i suoi look che non sono passati inosservati.

Con un medley delle sue hit “Truth Hurts”, “Good As Hell”, “Juice” e “Cuz I Love You”, Lizzo non manca di mostrare la sua straordinaria presenza vocale e scenica, intrattenendo il pubblico e rendendolo -letteralmente- partecipe della sua esibizione.

Lascia il segno la performance di Dave, che con la sua “Black” porta sul palco le problematiche vissute dalle persone di colore, cimentandosi poi in un freestyle nel quale non risparmia commenti su alcune situazioni sociali: dal razzismo del Primo Ministro inglese al trattamento pubblico di Meghan Markle. Sul finale di serata sarà premiato nella categoria miglior album con “Phsycodrama”.

Prima mondiale in esclusiva per i Brit Awards: Billie Eilish esegue infatti per la prima volta il brano “No Time To Die”, dalla colonna sonora del film di James Bond. Ad accompagnare la giovane il fratello Finneas al pianoforte, Johnny Marr alla chitarra mentre Hans Zimmer -noto compositore- dirige l’orchestra. Il tutto ha dato vita a una splendida performance nella quale la giovane ha dato prova del suo talento vocale. A lei andrà il titolo di miglior artista femminile internazionale.

Spazio agli artisti emergenti con Celeste che viene premiata dai critici con il “Rising Star” award, consegnato a coloro che hanno tutte le potenzialità per diventare artisti di successo. La sua ballad “Strange” e la sua perfetta esecuzione hanno commosso i presenti e tutti coloro che hanno avuto modo di ascoltarla.

La penultima esbizione della serata vede come protagonista Stormzy, vincitore della categoria miglior artista inglese maschile, che porta sul palco un medley trasformandolo in vero e proprio spettacolo, Iniziando da “Don’t Forget To Breath”, proseguendo con “Do Better” e “Wiley Flow”. Accanto a lui anche Burna Boy con il quale esegue “Own It” -senza Ed Sheeran- per finire sotto la “pioggia” con la sua “Rainfall” accompagnato dal coro gospel.

Conclude lo spettacolo Rod Stewart che riunirà sul palco i Faces, insieme a Ronnie Wood e Kenney Jones. Insieme all’orchestra danno vita a una versione di “Stay With Me” che conclude con il botto una serata ricca di musica.

I vincitori dei Brit Awards 2020:

Group of the year

Coldplay

Foals WINNER

Bring Me the Horizon

D-Block Europe

Bastille

Female solo artist

Mabel WINNER

Freya Ridings

FKA twigs

Charli XCX

Mahalia

Male solo artist

Harry Styles

Lewis Capaldi

Dave

Michael Kiwanuka

Stormzy WINNER

New artist

Aitch

Lewis Capaldi WINNER

Dave

Mabel

Sam Fender

Song

Ed Sheeran and Justin Bieber – I Don’t Care

Mabel – Don’t Call Me Up

Calvin Harris and Rag’N’Bone Man – Giant

Dave ft Burna Boy – Location

Mark Ronson ft Miley Cyrus – Nothing Breaks Like a Heart

AJ Tracey – Ladbroke Grove

Lewis Capaldi – Someone You Loved WINNER

Tom Walker – Just You and I

Sam Smith and Normani – Dancing With a Stranger

Stormzy – Vossi Bop

International female solo artist

Ariana Grande

Billie Eilish WINNER

Camila Cabello

Lana Del Rey

Lizzo

International male solo artist

Bruce Springsteen

Burna Boy

Tyler, the Creator WINNER

Dermot Kennedy

Post Malone

Album of the year

Stormzy – Heavy Is the Head

Michael Kiwanuka – Kiwanuka

Lewis Capaldi – Divinely Uninspired to a Hellish Extent

Dave – Psychodrama WINNER

Harry Styles – Fine Line