Tremate tremate, le streghe stan per tornare!

Mancano esattamente 16 giorni all’uscita della seconda parte della prima stagione di Le Terrificanti Avventure di Sabrina, e ieri Netflix ha rilasciato sul suo canale Youtube il primo trailer in italiano di questa attesissima uscita!

Beh, che dire? Sabrina pare essere completamente cambiata: non è più la dolce ragazza per metà mortale che abbiamo conosciuto nella prima parte, intenta a mantenere strette entrambe le caratteristiche della sua doppia natura; ora la ragazza pare aver completamente abbracciato il lato oscuro!



Questa seconda parte si presenta così come una versione ancora più dark della storia della streghetta più amata nella storia delle serie tv, aumentando notevolmente le aspettative dei fan di questo nuovo e amatissimo prodotto targato Netflix.



E le parole del creatore della serie, Roberto Aguirre-Sacasa, non sono da meno! Egli ha infatti stuzzicato il pubblico condividendo la sua euforia nei confronti dell’attesissima seconda parte di Le Terrificanti Avventura di Sabrina, dicendo:

Ho amato la prima parte della prima stagione, ma credo che la seconda parte sia ancora più ambiziosa. È un po’ più sexy, e al contempo un po’ più spaventosa.

Non vedo l’ora che il pubblico la guardi, ci saranno un sacco di intrighi amorosi e un sacco di horror. Sarà una bomba, non sto più nella pelle.

Le Terrificanti Avventure di Sabrina, parte 2: chi? dove? quando?

La seconda parte di Le Terrificanti Avventure di Sabrina sarà rilasciata su Netflix il 5 aprile 2019.



La sua interprete principale sarà Kiernan Shipka nei panni di Sabrina, e il cast include anche: Miranda Otto, Lucy Davis, Ross Lynch, Michelle Gomez, Chance Perdomo, Jaz Sinclair, Richard Coyle, Tati Gabrielle, Adeline Rudolph, Abigail Cowen, Lachlan Watson, Bronson Pinchot e Gavin Leatherwood.



Chi, come me, è in trepidante attesa per l’uscita dei nuovi episodi di Le Terrificanti Avventure di Sabrina?