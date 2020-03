Nonostante la realizzazione di Fast & Furious 10 stia inevitabilmente slittando in avanti, con il decimo capitolo il franchise compie un traguardo molto importante, soprattutto per l’attore Vin Diesel, che rivolge il suo pensiero al compianto collega Paul Walker.

L’interprete di Dom Moretto, infatti, ha rivelato che la realizzazione di Fast & Furious 10 manterrà una “promessa” fatta proprio al collega tragicamente scomparso a causa di un incidente d’auto nel 2013. Diesel, che condivideva con Walker una forte amicizia sia dentro che fuori dallo schermo, ha così raccontato la promessa fatta al suo amico poco prima che morisse, promessa che manterrà proprio per onorare il loro legame.

Ecco le parole di Vin Diesel per USA Today:

Paul era sempre così eccitato e così orgoglioso che suo fratello [si riferisce a se stesso] stava pensando a questi film ancor prima dello studio, prima che qualcuno sapesse che ce n’era un altro in arrivo e poi un altro e un altro ancora… Era molto orgoglioso di quello.”



Mi chiedeva: “Quanti altri pensi che ce ne saranno?” e io rispondevo: “La domanda è: ne faremo sette, otto, nove o addirittura dieci?” Lui fece quest’enorme sorriso: “Cosa? Ma è impossibile!” Poi ne riparlammo quella sera e gli promisi che saremmo arrivati fin lì. Magari non significa nulla per gli altri, ma per me è la promessa che avevo fatto a mio fratello. Quindi spero di onorarla…