Totale nomination: 1 Miglior attore non protagonista in Pulp Fiction, 1995; Può sembrare assurdo per un attore del calibro di Samuel L. Jackson non avere mai vinto un Oscar: infatti, durante la sua lunga carriera è riuscito ad ottenere solo una nomination agli Oscar, senza però vincere il premio.

Totale nomination: 2 Miglior attore protagonista in Charlot, 1993

Miglior attore non protagonista in Tropic Thunder, 2009 Al giorno d’oggi, dire Robert Downey Jr. significa dire Tony Stark: ma l’attore ha un passato ricco di performance estremamente complesse che gli sono valse due nomination. Purtroppo per lui però non sono stati sufficienti per vincere il premio (anche se si vociferava che l’attore potesse ottenere l’Oscar per la sua performance in Avegers: Endgame, ma purtroppo così non è stato!).

Totale nomination: 3 Miglior attore protagonista in Pirati dei Caraibi, La Maledizione della Prima Luna, 2004

Miglior attore protagonista in Neverland Un sogno per la vita, 2005

Miglior attore protagonista in Sweeney Todd: Il diabolico barbiere di Fleet Street, 2008 Qualsiasi persona potrebbe essere in grado di nominare almeno un personaggio iconico a cui Johnny Depp ha prestato il suo volto. Il Cappellaio Matto, il pirata Jack Sparrow, piuttosto che il più recente Grindelwald nell’universo Harry Potter…purtroppo però nessuna delle sue iconiche e amate performance sono state abbastanza per fargli avere la tanto ambita statuetta.

Totale nomination: 3 Miglior attrice protagonista: Conta su di me, 2001

Miglior attrice non protagonista: Kinsey, 2005

Miglior attrice protagonista: La famiglia Savage, 2008 Laura Linney rappresenta il tipico esempio di attrice di cui in pochi conoscono il nome, ma cui volto si vede praticamente ovunque. Potreste riconoscerla, per esempio, da Love Actually. Pur essendo molto popolare, purtroppo non è ancora riuscita a vincere un Oscar!

Totale nomination: 3 Miglior attrice protagonista, Alien, 1987

Miglior attrice non protagonista: Una donna in carriera, 1989

Miglior attrice protagonista, Gorillas nella nebbia, 1989 La sua presenza e costanza nel mondo hollywoodiano potrebbero farvi credere che Sigourney Weaver abbia vinto un Oscar, ma questo purtroppo non è mai successo. Anzi, non riceve una nomination da più di trent’anni: nonostante questo, la sua carriera è tutt’altro che finita e potrebbe ancora concludersi nel migliore dei modi, magari con la vittoria del premio.

Totale nomination: 3 Miglior attore protagonista: Nato il quattro Luglio, 1990

Miglior attore protagonista: Jerry Maguire, 1997

Miglior attore non protagonista: Magnolia, 2000 Nonostante sia in numerosi film iconici e imperdibili franchise, Tom Cruise non può dire di aver mai vinto un Oscar. Ha ricevuto, soprattutto nei primi anni della sua carriera, diverse nomination, ed è ancora in tempo per stupirci tutti con una performance mai vista prima.

Totale nomination: 4 Miglior attrice protagonista: Rischiose Abitudini, 1991

Miglior attrice protagonista: American Beauty, 2000

Miglior attrice non protagonista: La diva Julia, 2005

Miglior attrice non protagonista: I ragazzi stanno bene, 2011 La Bening aveva alle spalle, all’inizio della sua carriera, anni di teatro: qualcosa che ha arricchito molto le sue performance e che le ha permesso di ottenere ben quattro nomination.

Totale nomination: 6 Miglior attrice non protagonista: Junebug, 2006

Miglior attrice non protagonista: Il Dubbio, 2009

Miglior attrice non protagonista: The Fighter, 2011

Miglior attrice non protagonista: The Master, 2013

Miglior attrice protagonista: American Hustle, 2014

Miglior attrice non protagonista: Vice – L’uomo nell’ombra, 2019 Quella di Amy Adams potrebbe cominciare ad assomigliare a una maledizione. Anche se ancora giovanissima, l’attrice ha collezionato ben sei nomination, non riuscendo però mai a vincere il premio Oscar. Non possiamo però che essere quasi certi che questa sfortuna un giorno molto vicino finirà. La conoscete sicuramente per essere la principessa Giselle in “Come d’Incanto“.

Totale nomination: 7 Miglior attrice non protagonista: Il mondo secondo Garp, 1983

Miglior attrice non protagonista: Il grande freddo, 1984

Miglior attrice non protagonista: Il migliore, 1985

Miglior attrice protagonista: Attrazione fatale, 1988

Miglior attrice protagonista: Le relazioni pericolose, 1989

Miglior attrice protagonista: Albert Nobbs, 2012

Miglior attrice protagonista: The Wife – Vivere nell’ombra, 2019 Forse andrete a controllare per essere certi che sia vero, ma è così: la grandissima Glenn Close non ha mai vinto un Oscar, pur essendo attualmente l’attrice vivente ad avere il record di maggiori candidature ricevute. Sette sono davvero tantissime, ma ci auguriamo che presto riesca a ottenere la tango agognata statuetta.