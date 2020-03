In arrivo il singolo dal titolo “Milano” di Irama che anticipa il prossimo album in studio

In questo momento di grande difficoltà e forzata pausa del nostro paese, la musica non si ferma, e continua a tessere reti solidali e di amore. Tra gli artisti che hanno deciso di pubblicare la loro musica in questo periodo c’è anche Irama, che con il suo nuovo singolo dal titolo Milano, vuole tendere una mano a chi ha più bisogno e allo stesso tempo donare speranza.

Ad annunciare l’uscita di Milano, prevista per il prossimo 27 marzo è stato lo stesso Irama tramite il suo profilo Instagram ufficiale. Un’uscita non prevista, un brano che probabilmente non sarebbe mai diventato un singolo, ma che è una vera e propria dedica d’amore alla capitale lombarda che, come tante altre città del nord Italia e non solo sta vivendo un difficile momento storico a causa dell’epidemia di Coronavirus.

L’annuncio di Irama per l’uscita di Milano

Ecco l’annuncio di Irama su Instagram per l’uscita del prossimo singolo. Irama ha voluto anche specificare che la decisione di pubblicare della nuova musica in questo periodo difficile è dovuto soprattutto alla possibilità di donare i proventi artistici ricavati dalle vendite all’ospedale di Niguarda di Milano, un gesto importante ed esemplare, gesto che in diversi modi anche altri artisti hanno già compiuto per la lotta al Coronavirus.

Il singolo Milano uscirà quindi entro la fine del mese, il 27 marzo, e ci regalerà sicuramente emozioni inaspettate. Una possibilità in più per aiutare il nostro paese a combattere e rialzarsi acquistando nuova musica e sostenendo in questo modo le intenzioni solidali di Irama.

