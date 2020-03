Nelle ultime ore sono stati pubblicati i primi dieci minuti di un documentario molto interessante, The Skywalker Legacy, che mostra molti momenti del dietro le quinte della saga di fantascienza più famosa della storia del cinema, Star Wars.

Il video, che è solo una prima parte di quello che sarà poi un documentario molto più lungo, è stato pubblicato per tutti i fan sulla piattaforma You Tube. Vediamolo insieme e lasciamoci catturare dalla magia del lavoro cinematografico sul set!

Il video di presentazione di The Skywalker Legacy

Un video dedicato a tutti i fan della saga di Star Wars, e a tutti coloro che dietro ad un prodotto filmico finito amano conoscere i retroscena e il grande lavoro tecnico svolto da quanti rendono possibile la realizzazione del film.

In The Skywalker Legacy si inizia con scene dei fan che nel 1982 hanno viaggiato nella Buttercup Valley, vicino al confine messicano, per poter intravedere le riprese del film di Star Wars, scene che mostrano la passione per una saga che dura ormai quasi da 40 anni.



Seguono poi le riprese dietro le quinte di quella che conosciamo come la trilogia dei sequel, che raccolgono quindi momenti sul set di Star Wars: Il risveglio della Forza del 2015, Star Wars: Gli ultimi Jedi del 2017 e Star Wars: L’ascesa di Skywalker del 2019.

Il documentario The Skywalker Legacy sarà disponibile come materiale bonus su The Rise of Skywalker 4K Blu-ray e DVD, che uscirà sugli scaffali a partire dal 20 aprile.



Il debutto della clip segue l’inaspettata prima uscita digitale di The Rise of Skywalker sulle piattaforme digitali negli Stati Uniti avvenuta soltanto qualche giorno fa, ossia venerdì 13 marzo.

Cosa ne pensi di queste prime scene del documentario? Da grande fan della saga di Star Wars io trovo che sia molto emozionante. Sei d’accordo con me? Lascia un commento alla fine dell’articolo e fammi sapere cosa ne pensi.