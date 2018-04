Alicia Vikander di ‘Tomb Raider’ diventa realtà virtuale

Il nuovo lungometraggio animato dai Penrose Studios

Alicia Vikander, conosciuta dal pubblico per il ruolo da protagonista nel reboot di ‘Tomb Raider‘, diventa realtà virtuale con ‘Arden’s Wake: Tide’s Fall‘.

L’attrice svedese sta facendo un primo passo nel mondo della realtà virtuale con il nuovo lungometraggio animato prodotto dai Penrose Studios di San Francisco, che è in anteprima al Tribeca Film Festival questo mese.

Per celebrare questa occasione Alicia afferma:

“Questo progetto è diverso da qualsiasi altra cosa abbia fatto prima, e credo che la realtà virtuale stia crescendo ad Hollywood, così come nell’intrattenimento in generale”

In questo lungometraggio, Alicia interpreta il ruolo di Meena, una giovane donna che vive con suo padre su un faro galleggiante in cima a quella che pare essere la città di New York. Immagini e ricordi d’infanzia danno la linea guida all’intera struttura che presenta temi importanti quali la famiglia, la perdita e la crescita personale.

Alicia Vikander è la voce di Meena in Arden’s Wake: Tide’s Fall.

L’attrice è stata subito attratta dal personaggio di Meena, affermando che su di lei ha un effetto speciale, ed il film mostra situazioni delicate, difficili, e permette agli spettatori di avvicinarsi ai personaggi in questa esperienza coinvolgente ed emotiva.

“Sono entusiasta di contribuire nel dar vita al personaggio di Meena,” dice Alicia.

La versione in anteprima di Arden’s Wake dei Penrose Studios ha debuttato lo scorso anno. La versione integrale dura circa 30 minuti, e ha subito dei cambiamenti dopo l’arrivo di Vikander, con la sua voce per il personaggio di Meena, ha detto Eugene Chung, fondatore CEO di Penrose. Dopo la registrazione di Alicia Vikander, al di fuori della cabina c’è stata una standing ovation, ricorda Chung.

‘Arden’s Wake: The Prologue‘ ha vinto il premio Lion for Best VR del Venezia Film Festival lo scorso anno, ma non è stato ancora distribuito. Per questo Chung sostiene che la compagnia sta ancora terminando il progetto per la distribuzione di Arden’s Wake: Tide’s Fall.

Intanto hanno costruito il mondo di Meene, ma ci sono ancora tante storie da raccontare.