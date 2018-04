La nuova canzone di Ariana Grande “No Tears Left To Cry” spopola già sul web

Ariana Grande ritorna con No Tears Left To Cry

Ariana Grande farà il suo grande ritorno nella giornata di oggi. La cantante pop americana pubblicherà il suo nuovo singolo “No Tears Left To Cry” alle ore 11 USA… quindi programmate gli orologi, Ariana sto tornando. Il brano sarà disponibile in tutte le piattaforme digitali e sulle radio. La canzone sarà il primo singolo estratto dal prossimo album in studio di Ariana, che sarà pubblicato dall’etichetta Republic Records nel 2018.

Ariana ha usato i social media poche ore per rivelare la copertina ufficiale di “No Tears Left To Cry” e per farci sapere che ha attivato un conto alla rovescia nel suo sito ufficiale così che possiamo contare le ore e poi i minuti che ci separano dall’arrivo del suo nuovo singolo.

E secondo il conto alla rovescia, “No Tears Left To Cry” sarà presentato in anteprima tra 16 ore (che è l’ora del giorno in cui vengono aggiunte le nuove versioni su iTunes). Ha anche caricato non molti minuti fa una breve anteprima audio della canzone sul suo canale YouTube – che potete ascoltare qui sopra – che fondamentalmente presenta la sua voce in sottofondo con un sacco di eco.

Ariana Grande ha attivato l’effetto suspense per “No Tears Left To Cry” e sinceramente non vediamo l’ora di ascoltare questa nuova canzone. Restate sintonizzati con noi per scoprire tutte le informazioni riguardo al singolo.

Qui sotto la cover ufficiale di No Tears Left To Cry: