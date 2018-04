Fedez e J-Ax annunciano un nuovo singolo per il 2018

Prepariamoci ad un altro tormentone made by Fedez e J-Ax. Il duo di rapper ha annunciato l’arrivo del un video di un nuovo singolo, di sicuro prima della serata a San Siro

Ancora un’altra estate arriverà…e con questa un nuovo singolo del duo di rapper Fedez e J-Ax, che già da qualche anno con le loro collaborazioni ci hanno fatto ballare per tutta la bella stagione. Cosa avranno in mente questa volta? Gli indizi a nostra disposizione sono pochi: una foto postata dai due artisti sul set di un video non molto sobrio.

L’annuncio di Fedez e J-Ax

Dopo un rocambolesco volo che ha condotto J-Ax a Los Angeles, dove ha raggiunto il suo amico e collega, eccoli postare una foto di loro due vestiti in modo improponibile, sul set di un video. Fedez indossa uno striminzito slip rosso, mentre J-Ax un ridicolo scafandro rosa maialino.

La curiosità su quello che bolle in pentola è davvero tanta, anche perché non è stata resa nota alcuna data di uscita, ma tutti ci aspettiamo che il nuovo tormentone esca per il prossimo mese, quindi prima del grande concerto del 1 giugno a San Siro.

I biglietti per il grande concerto sono disponibili su Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

Dopo questo nuovo singolo, secondo quando dichiarato in precedenza da Fedez, i due artisti non avranno altre collaborazioni, ma si divideranno come i Backstreet Boys e si riuniranno come le Spice Girls.

Per il momento, restiamo connessi sui social in attesa di saperne di più sull’imminente video e singolo dell’estate 2018.