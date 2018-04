Kylie Jenner e Travis Scott insieme ad una partita di basket. Ma senza Stormi – Foto

Kylie Jenner e Travis Scott si sono presi una pausa per partecipare ad una partita di basket nella città natale del rapper, Houston.

I due si sono seduti a bordo campo presso il Toyota Center e hanno visto gli Houston Rocket sfidare i Minnesota Timberwolves per Game Two, Round One dei NBA Playoff 2018.

Scott ha mostrato il suo entusiasmo per la sua squadra tifando da bordo campo. Gli Houston Rockets sono riusciti a ottenere una vittoria, battendo i Minnesota Timberwolves da 102 a 82.

La star di Keeping Up With the Kardashians si è presentata al gioco in top nero e pantaloni e ha accessoriato il suo look con tacchi neri aderenti.

Quando i nuovi genitori non guardavano la partita, si tenevano gli occhi l’uno sull’altro. A un certo punto, Kylie ha appoggiato la mano sul ginocchio di Travis e si sono anche tenuti per mano.

Questa non è la prima volta che la coppia ha tifato per la squadra insieme. Hanno partecipato a Game Five dei quarti di finale della Western Conference tra gli Houston Rockets e Oklahoma City Thunder nell’aprile 2017, alimentando le prime voci sul fatto che fossero una coppia.