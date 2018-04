Lykke Li: due nuove canzoni e un nuovo album in arrivo nel 2018

Lykke Li ha annunciato i dettagli del suo nuovo album in arrivo, oltre a condividerne due brani.

“So Sad So Sexy”, è il quarto disco della cantante svedese, uscirà l’8 giugno via RCA. Dopo “I Never Learn” del 2014.

Prima dell’uscita dell’album, Li ha condiviso due nuove canzoni. Entrambe vedono Lykke cantare su ritmi ispirati all’hip-hop, simili al genere trap.

‘Deep End‘ è stata prodotta da Kanye mentre ‘Hard Rain’ è stata prodotta dall’ex-Vampire Weekend Rostam.

Ascolta “Hard Rain” e “Deep End”:

Scaletta e copertina dell’album “So Sad So Sexy”:

1 ‘Hard Rain’

2 ‘Deep End’

3 ‘Two Nights’ [ft. Aminé] 4 ‘Last Piece’

5 ‘Jaguars in the Air’

6 ‘Sex Money Feelings Die’

7 ‘So Sad So Sexy’

8 ‘Better Alone’

9 ‘Bad Woman’

10 ‘Utopia’