L’apertura della rassegna, il grande assente, la Palma d’oro alla carriera.

martedì 14 – sabato 25 maggio 2019

Si apre la 72° edizione del Festival di Cannes.

Il presidente della giuria sarà il regista messicano Alejandro González.

La rassegna si aprirà con il film in concorso The Dead Don’t Die di Jim Jarmusch. Palma d”oro nel 1993 per il cortometraggio Coffe and Cigarettes.

Ad aprire e chiudere la kermesse l’attore Edouard Baer. Già alla conduzione dell’evento nel 2008,2009 e nel 2018.

La locandina è un omaggio alla regista Belga Agnès Varda. Ritratta sul set del suo primo film, La pointe courte (1956).

Tra i film in gara anche l’italiano Il Traditore di Marco Bellocchio.

E poi Ken Loach, Almodovar, i fratelli Dardenne (Palma d’oro a Cannes nel 1999 con il loro primo lungometraggio “Rosetta”) .

Quentin Tarantino sarà il grande assente della rassegna, perché il suo film sulla grande Hollywood e un cast stellare è in fase di revisione, non è ancora pronto.

I registi in concorso arriveranno da tutto il mondo e sono tutti ottimi cineasti. Tredici dei quali donne.

La Palma d’oro alla carriera, andrà al sempre carismatico e affascinante Alain Delon.