Da Wakanda all’Egitto il passo è stato breve per Letitia Wright

Letitia Wright, attrice britannica che saputo raggiungere un grandissimo successo a livello globale grazie al suo ruolo di Shuri nel pluripremiato agli Oscar Black Panther, ritornerà presto sui grandi schermi per un attesissimo blockbuster… Che non sarà però targato Marvel!



È stato infatti recentemente reso noto che la Wright interpreterà il ruolo di Rosalie Otterbourne nel prossimo film di Kenneth Branagh, Assassinio Sul Nilo, seconda trasposizione cinematografica di uno dei romanzi più celebri della regina del giallo, Agatha Christie.



Dopo Assassinio Sull’Orient Express (film del 2017 che ha saputo riscuotere un notevole successo), l’attore, regista e sceneggiatore nordirlandese ha infatti continuato nel suo operato con la realizzazione del film tratto dal romanzo Poirot Sul Nilo, in cui egli continuerà a vestire il ruolo del celebre detective belga Hercule Poirot, ma sarà questa volta accompagnato da nuove star di calibro mondiale: Gal Gadot, Armie Hammer e, per l’appunto, Letitia Wright.



La Wright ricoprirà il ruolo di sospettata principale per l’omicidio di Linnet Ridgeway, una ricca ereditiera trovata morta nel suo letto sulla crociera in cui si era recata in viaggio di nozze. Sulla stessa crociera ci sarà però anche il baffuto Poirot, il quale si ritroverà costretto a mettere in pausa la sua vacanza in Egitto per poter risolvere il caso e scovare l’assassino.



Chi avrà ucciso Linnet Ridgeway? Per svelare il mistero si dovrà attendere fino al 20 dicembre 2019, data di uscita di Assassinio Sul Nilo; ma per chi non sappia contenere la propria sete di curiosità può sempre leggere l’intramontabile classico di Agatha Christie!