Il colosso Netflix è determinato nel suo progetto di conquista

Come già ampiamente dibattuto nell’articolo relativo alla futura prima serie Sud Africana intitolata Queen Sono, avente Pearl Thulusi come interprete principale, uno dei grandi obiettivi a lungo termine di Netflix è quello di finalizzare la conquista del pubblico del continente nero, e questa notizia ne è la conferma: è stata ordinata la produzione di Mama K’s Team 4, la prima serie animata made in Africa!



Questo nuova produzione Netflix seguirà la storia di quattro teenager africane che vivono in una versione futuristica di Lusaka, la capitale della Zambia, e che vengono reclutate da un agente segreto che dà loro il compito di salvare il mondo. Ad essere invece reclutata come sceneggiatrice della serie è Malenga Mulendema, giovane scrittrice originaria proprio di Lusaka, mentre le animazioni sono state affidate all’artista camerunense Malcom Wope.



Mulendama ha affermato che l’imput di scrivere la serie Mama K’s Team 4 è stata data dalla sua esperienza di spettatrice di cartoni animati quando era bambina, quando nessuno dei supereroi che le tenevano compagnia assomigliavano a lei, o viveno in un mondo che le ricordasse la sua Zambia.

“Con la creazione di questa serie di supereroine ambientato a Lusaka, spero d’introdurre al mondo quattro ragazze africane forti e coraggiose, che salvano il mondo a modo loro, anche se con modalità un po’ bizzarre.

Ma, cosa ancora più importante, voglio dimostrare che chiunque, indifferentemente dalla sua provenienza, può diventare un supereroe“

Melissa Cob, vice presidente delle serie animate originali Netflix, ha inoltre affermato: