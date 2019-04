Netflix ha finalmente annunciato il periodo d’uscita di The Witcher, una delle serie Netflix più attese di quest’anno: sarà disponibile nel quarto trimestre, il ché vuol dire che lo strigo Geralt debutterà sul piccolo schermo tra Ottobre e Dicembre 2019!



Questo è ciò che il responsabile esecutivo Ted Sarandos ha infatti affermato a proposito della programmazione di Netflix per i restanti mesi del 2019:

“Beh, è certo che nel terzo trimestre del 2019 abbiamo l’uscita di nuovi episodi e nuove stagioni di alcuni dei prodotti più amati e più guardati su Netflix, come Stranger Things, La Casa di Carta, Orange Is The New Black, 13 Reasons Why e Elite, un prodotto di Netflix Spagna che ha recentemente ottenuto un grandissimo successo; oltre al debutto di The Politician di Ryan Murphy, una nuova serie Netflix che siamo certi il nostro pubblicò amerà.

Nel quarto trimestre avremo invece l’uscita di alcuni dei nostri più grandi investimenti, come Irishman, 6 Underground e una serie originale che stiamo attualmente filmando in Ungheria chiamata The Witcher, che pensiamo possa riscuotere un grandissimo successo a livello globale.”