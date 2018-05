Zucchero annuncia le date italiane del suo “Best Live”: la sua musica sbarcherà a Venezia Dopo otto anni dall'ultimo concerto, Piazza San Marco torna a far da cornice ad un live

Zucchero sbarca a Venezia.

È arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia che “The best live” il tour mondiale dell’artista emiliano regalerà le sue uniche due date italiane alla splendida città lagunare il 3 e 4 luglio.

La musica torna in laguna dopo 8 anni

Sono onorato di annunciare le sue uniche due date italiane. Zucchero benvenuto, ti aspettiamo. Saranno due grandi serate

Ha annunciato sorridente il sindaco Luigi Brugnaro.

Dopo le date invernali a Padova e Verona, Adelmo Fornaciari ha scelto la lussuosa cornice di Piazza San Marco per portare la sua musica in Italia durante questa estate.

Ovviamente non é la prima volta che la famosissima piazza si trova ad ospitare un concerto; il primo, il più indimenticabile e il più controverso fu il concerto dei Pink Floyd il 15 luglio del 1989.

La storica band si esibì su un palco galleggiante proprio di fronte a Piazza San Marco gremita di gente, nel giorno del Redentore. Da molti viene indicato come il concerto del secolo, nonostante le polemiche dovute alle condizioni in cui venne lasciata la piazza (le immagini fecero il giro del Mondo).

Nel 2001, dodici anni più tardi, arrivò Julio Iglesias, nel 2009 Elton John e i Simple Mind e nel 2010 fu la volta di Charles Aznavour. Da allora nessun live si é più tenuto in piazza San Marco. Ma ci penserà Zucchero ad interrompere questa “astinenza” da musica, il prossimo luglio.

Venezia, città fatta apposta per l’armonia, per la grazia e per l’arte

Ha dichiarato Zucchero che non ha mai nascosto il suo amore per Venezia, in cui spesso ama perdersi tra calli e campielli.

L’ artista ha anche aderito alla campagna #EnjoyRespectVenezia promossa dal comune per invitare i turisti a mantenere un comportamento corretto.

Zucchero: una carriera stellare

Partito quasi in sordina al Festival di San Remo 1982, Adelmo “Zucchero/Sugar” Fornaciari, é considerato uno dei massimi esponenti del blues in Italia; ha venduto 60 miliono di dischi in tutto il mondo, 8 dei quali solo con l’album “Oro, Incenso e Mirra”.

È stato il primo artista occidentale ad esibirsi al Cremlino dopo la caduta del muro di Berlino nel 1989 nonché l’unico italiano ad aver partecipato al “Freddie Mercury Tribute” nel 1992 e al Festival di Woodstock nel 1994. Ha partecipato a tutti gli eventi del 46664 di Nelson Mandela.

È stato uno dei pochi artisti italiani ad essere stato nominato ai grammy con Eric Clapton e Billy Preston come “Best R&B Traditional Vocal Collaboration”; il suo concerto all’Istituto Superiore di Arte di L’Avana é considerato il più grande live tenuto da un artista straniero a Cuba sotto embargo.

Nella sua lunga carriera Zucchero ha collaborato con moltissimi artisti di livello internazionale: dai nostrani Luciano Pavarotti e Andrea Bocelli, a Eric Clapton, Dolores O’Riordan (nella splendida “Pure love”), Tom Jones, Queen, Peter Gabriel, Sting, John Lee Hooker, BB King, Mark Knopfler e tanti altri.

Dove trovare i biglietti

I biglietti per le date veneziane del “Best Live” sono disponibili su Ticket One e nelle rivendite abituali.

Che dire? Si preannunciano due notti magiche