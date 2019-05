“I can show you the world…”

Chiunque riconosce dalle poche note iniziali la famosissima canzone che Aladdin e Jasmine cantano sul tappeto magico nel cartone animato del non troppo lontano 1992.

A pochi giorni dall’uscita del Live Action di Aladdin, in arrivo nei cinema italiani il 22 maggio, la Disney ha deciso di festeggiare con stile, rilasciando una nuova variante dell’iconica e famosissima “A Whole New World”.

La scorsa settimana è stata rilasciata la prima versione di ZAYN e Zhavia, uniti in una rivisitazione del pezzo. Il 17 maggio, invece, è uscita la versione bilingue cantata dall’ex membro dei One direction e Becky G, intitolata “Un mundo ideal”.

In questa nuova versione, prodotta da Saltwives, Becky G canta versi sia inglesi che spagnoli, dimostrando la sua grande versatilità e creando una collaborazione che nel complesso non risulta mai scontata.

Cover Un Mundo Ideal Zayn ft. Becky G

La pop star era piena di entusiasmo quando, all’inizio della scorsa settimana, ha annunciato la collaborazione.

Becky ha detto, “I’m so honored and excited to share that I am singing the Spanish version of “A Whole New World” from Disney’s Aladdin,” (Sono così onorata ed emozionata nel condividere con voi che canterò la versione spagnola di “A Whole New World, dal film Disney Aladdin).

La canzone segue una serie di lanci che sono avvenuti negli scorsi mesi: Il più recente, “Next To You“, in collaborazione con Digital Farm Animals e Rvssian, “La Respuesta“, il suo duetto con Maluma (che conta più di 75 milioni di visualizzazioni), e “Banana“.

Becky G ha promesso che molto presto uscirà il video ufficiale di “Un Mundo Ideal”, nel frattempo però qui sopra potete ascoltare la canzone in formato radio edit. Fatemi sapere se amate questo fantastico duetto quanto me nei commenti!