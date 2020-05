Il regista Spike Lee è pronto ad emozionarci di nuovo, questa volta con un film per Netflix dal titolo Da 5 Bloods – Come Fratelli. Il regista di BlaKkKlansman questa volta ci porta in Vietnam, in compagnia di quattro veterani afroamericani alla ricerca di un vecchio tesoro.

Nonostante Da 5 Bloods parli della guerra del Vietnam, e soprattutto delle conseguenze psicologiche di chi ha vissuto il conflitto, lo fa in modo molto originale. Il trailer di Da 5 Bloods pubblicato nelle ultime ore ne è la conferma.

La trama di Da 5 Bloods – Come Fratelli

Il film segue la storia di quattro veterani afroamericani, Paul, Otis, Eddie, e Melvin che tornano nei luoghi dove hanno combattuto la guerra per riportare alla luce un mucchio di lingotti d’oro che avevano loro stessi nascosto anni addietro. A parte il particolare tesoro, i quattro amici andranno anche sulle tracce del loro caposquadra che non vedono da tempo.

Ad accompagnare il quattro reduci, ci sarà anche il figlio di uno di loro, che potrà vedere con i propri occhi il risultato che la guerra ha lasciato sui quattro amici, segnati per sempre da un’esperienza traumatica e insensata.

Come possiamo immaginare, Spike Lee mette in evidenza, attraverso questa storia, proprio le conseguenze della guerra del Vietnam sulla società americana, ma soprattutto sugli afroamericani, mandati a combattere come eroi, ma sempre odiati e discriminati al loro ritorno in patria.

Un film che, da quanto possiamo vedere dal trailer, sarà davvero interessante. Molto bella anche la colonna sonora scelta per questa prima presentazione, ossia la canzone Time Has Come Today dei Chambers Brothers.

Il cast del film e la data d’uscita

Il cast del film è molto ricco. Ad interpretare i quattro protagonisti avremo Delroy Lindo (che sarà Paul), Clarke Peters (Otis), Norm Lewis (Eddie) e Isiah Whitlock Jr. (Melvin).

Tra gli interpreti anche la star della Marvel Chadwick Boseman, che interpreterà il caposquadra e amico dei protagonisti, e Jonathan Majors nei panni del figlio di Paul.

Il film sarà disponibile sulla piattaforma Netflix a partire dal 12 giugno 2020.

