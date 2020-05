Una delle coppie più riservate e timide del mondo del cinema, quella formata dal premio Oscar Joaquin Phoenix e Rooney Mara, lascia trapelare un’importante notizia sulla propria vita privata: i due attori stanno per avere un bambino!

Pare che Rooney Mara sia incinta di 6 mesi, e che quindi per agosto darà alla luce un bambino. Nonostante i due futuri genitori non abbiano ancora confermato ufficialmente, sono diverse le fonti che confermano la bella notizia. Lui ha 45 anni e lei 35, e per entrambi si tratta del primo figlio!

La storia d’amore di Joaquin Phoenix e Rooney Mara

Joaquin e Rooney si sono conosciuti la prima volta nel 2013, sul set del film Her di Spike Jonze, ma entrambi all’epoca erano già occupati in altra relazione. L’amore non è arrivato quindi con un colpo di fulmine, ma ha atteso un secondo set condiviso per esplodere.

Con precisione, Cupido ha scagliato la freccia sul set del film Maria Maddalena (2016) di Garth Davis dove i due attori interpretavano i ruoli di Gesù e Maria Maddalena. Non possiamo dire che non sia un amore benedetto dai cieli!

All’epoca, quando Joaquin e Rooney vennero paparazzati insieme in una spa, la loro storia d’amore destò sorpresa e incredulità. Nessuno si sarebbe aspettato di vederli insieme, così apparentemente diversi, con un passato ed un vissuto che li vede quasi agli antipodi. Ma l’amore, si sa, riesce sempre a sorprenderci. Ora l’arrivo di un bambino per i due innamorati, non fa che rendere ancora più speciale il legame, che ci auguriamo possa crescere e durare a lungo.

I due attori, ormai diventati una coppia, si sono ritrovati su di un terzo set, quello del film del 2018 Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot di Gus Van Sant, dove hanno interpretato proprio una coppia, in un rapporto sospeso tra realtà e fantasia.

Una coppia bellissima, sul set e nella vita vera. Auguri a Joaquin e Rooney futuri genitori!

