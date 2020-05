Se ti stai chiedendo se si tratti dell’adattamento di Frozen, possiamo confermare che no, non è quello: la Disney sta lavorando sulla fiaba tradizionale di Hans Christian Andersen intitolata La Regina delle Nevi.

La notizia è stata rilasciata in esclusiva da Disinsider, che afferma che dopo Raperonzolo, un nuovo classico è pronto ad essere riportato sul grande schermo, e si tratta proprio de La Regina delle Nevi.

Al momento si sa ancora molto poco del progetto, anche se pare si tratti di un film destinato alla sala cinematografica e non di un’esclusiva per Disney+. La produzione del film verrà affidata a Kristin Burr, che ha già lavorato a film come Cruella e Christopher Robin.

Di cosa parla La Regina delle Nevi

Assodato il fatto che non si tratti della storia di Elsa e Anna di Frozen, ecco la trama della fiaba di Andersen, la più lunga mai scritta dall’autore, chiamata anche fiaba in sette storie, proprio perché è divisa in sette capitoli diversi.

I protagonisti sono Gerda e Kay, due inseparabili amici che si vogliono un gran bene. Un giorno Kay scompare, prigioniero di una perfida regina che gli ha rapito il cuore tramite la scheggia di uno specchio creato dal male. Distrutta dal dolore di aver perso il buon amico, la dolce Gerda si mette in viaggio, decisa a trovarlo e riportarlo a casa.

Gerda affronterà un cammino pieno di peripezie, attraverso mondi magici ricchi di creature buone e cattive. Riuscirà a salvare il suo amico e a riportarlo indietro con sé?

Per la tv la storia de La Regina delle Nevi è stata già adattata, per la serie tv C’era una volta. Il progetto della Disney parla però di un film a sé stante, e la notizia ci riempie di speranze e aspettative.

Cosa ne pensi di questo nuovo film Disney in cantiere? Faccelo sapere lasciando un commento.