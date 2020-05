Ad Amici Speciali ha già fatto impazzire la giuria e i rappresentanti radiofonici: Irama torna con un pezzo su cui è impossibile non ballare

Fuori dalla mezzanotte di oggi, 19 maggio 2020, “Mediterranea” è la nuova canzone di Irama, bellissimo pezzo che già dal primo ascolto possiamo intuire ci terrà grande compagnia in quella che sarà la nostra particolarissima estate 2020.

Il brano arriva dopo il rilascio di “Milano“, brano uscito il 27 marzo 2020 cui ricavato è andato in beneficenza.

Non possiamo fare altro che renderci conto di quanto questo giovane ragazzo sia in grado di dimostrare di essere versatile ed estremamente pronto per ogni genere che propone. In un momento difficile come questo non potremo chiedere di meglio che ballare senza pensare a nulla, e il nuovo pezzo di Irama sembra fare di tutto per esaudire questo desiderio!

Irama aveva già fatto sentire il suo pezzo lo scorso venerdì 15 maggio ad Amici Speciali, nuovo programma di Maria de Filippi in cui è concorrente: il brano, oltre ad essere stato lodato dai rappresentanti delle radio presenti in studio, ha fatto ballare chiunque, giuria compresa!

Significato di “Mediterranea”, Irama

“Ho voluto che la canzone iniziasse a girare prima dell’uscita ufficiale. Qualcuno l’ha già sentita, qualcun’altro no. Mi piaceva che fosse così, che fosse inafferrabile per qualche giorno”.

Verissimo: chi è riuscito ad ascoltare “Mediterranea” già lo scorso venerdì purtroppo è rimasto a mani vuote per un po’ di giorni, in quanto il brano è rimasto inafferrabile, come sospeso nel tempo, per qualche giorno, almeno fino ad oggi.

“Mediterranea” sembra il tipico brano che fa da sfondo a una storia d’amore intensa ed estiva, caratterizzata dal calore e la bellezza che solo luoghi di mare possono dare. Dal ritmo e il coinvolgimento ha tutta l’aria di poter diventare la nuova “Nera“.

Purtroppo non abbiamo ancora un video ufficiale di “Mediterranea” ma seguiteci per avere al più presto aggiornamenti a riguardo!

Ecco invece qui sotto il testo di “Mediterranea”, del cantante Irama.

Testo di “Mediterranea”, Irama

Nella bocca una melodia

gli occhi che rincorrono

un bagliore in mezzo ad una via

delle labbra che scorderò

mentre il vento soffierà via

anche l’ultimo falò

Potrei dirti un’altra bugia

potrei dirti qualcosa di me

ma non so niente di te

ma non fa niente anche se

in strada si parla di me

il resto lo tengo per te

Calma se questo è un rodeo

ci penserà il karma, dai

fa caldo e ti cala il pareo

e quando il sole chiede

alla luna dove andrò

non andrò dovunque andrai

altrove no

Quando balli il tuo corpo si muove con il mio

e questa notte sembra l’ultima

non ti voltare da qui

da qui le strade sembrano il tetto del mondo

e una musica mediterranea,

mediterranea

Pare come appare tanto poi scompare

ti va di riprovare

fare, lo vuoi fare

dai che ci vuoi fare

me lo ricordo che ti va di giocare

male non fa male, no

è come fare gol

però mare non è amare no

non ti chiamerò puoi sperare, puoi sperare

come un casinò

e quando il sole chiede

alla luna dove andrò

non andrò dovunque andrai

altrove no

Quando balli il tuo corpo si muove con il mio

e questa notte sembra l’ultima

non ti voltare da qui

da qui le strade sembrano il tetto del mondo

e una musica mediterranea,

mediterranea

E il ritmo che quando rallenta

e la tua pelle che mi tenta

la bocca, bocca la tua verità la so

chi tocca, tocca non ti merita

però

Quando balli il tuo corpo si muove con il mio

e questa notte sembra l’ultima

non ti voltare da qui

da qui le strade sembrano il tetto del mondo

e una musica mediterranea,

mediterranea