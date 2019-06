The Entertainment Weekly ha annunciato che sono iniziate le riprese del prequel de Il Trono di Spade.

In questa nuova produzione, verranno raccontati gli eventi che hanno preceduto il periodo in cui sono vissuti i Targaryen, i Lannister e gli Stark.

Il set è stato allestito in una location che tutti gli appassionati conosco molto bene, infatti, esattamente come Il Trono di Spade, anche il prequel verrà girato in Irlanda del Nord.

L’inizio delle riprese del prequel del Trono di Spade

Al momento sono in corso solo le riprese per l’episodio pilota, in quanto L’HBO non ha ordinato ufficialmente la realizzazione del prequel della celebre serie TV, quindi spetterà poi alla stessa rete americana la decisione di mandarlo in onda oppure di scartarlo.

Capire il perché di questa scelta è abbastanza facile, infatti anche il pilot originale di Games of Thrones non era stato molto convincente.

Quindi i vertici del network pretesero che venisse rigirato, con la conseguenza che anche il cast ha subito dei cambiamenti molto significativi.

L’unica cosa certa al momento è che le riprese sono in corso, perché lo staff attualmente si trova in Irlanda del Nord. Qui da quello che si è potuto apprendere si stanno girando le prime riprese, mentre non è ancora chiaro se successivamente le troupe si sposterà in altri località europee.

Ambientazione, Autori e cast

Al momento il prequel non ha ancora un nome ufficiale, si conosce solamente il titolo provvisorio che è The Long Night. Lo stesso vale per la trama, che rimane top secret.

Conosciamo però l’ambientazione, che si discosterà dagli avvenimenti visti nel Il Trono di Spade, perché in questa nuova produzione si racconteranno i fatti accaduti 5000 anni prima.

Gli showrunners sono Goerge R.R. Martin, che è l’autore della saga letteraria su cui è basata la Serie TV, e Jane Goldman che è la creatrice del programma, mentre dietro alla macchina da presa c’è S.J. Clarkson.

Il cast si può definire veramente stellare visto che figurano attori come Ivanno Jeremiah, Naomi Watts, Denise Gough, Naomi Ackie, Georgie Henley, Josh Whitehouse, Tony Regbo e Jamie Campbell Bower.