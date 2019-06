Anitta è una delle dive musicali più impegnate in questo momento.

Dobbiamo ancora gustarci a pieno il suo eccellente album audiovisivo Kisses.

Tuttavia, la dea pop brasiliana ci sta già deliziando con nuovi contenuti.

La scorsa settimana ha prestato la sua voce all’album Madame X di Madonna.

Il duo ha collaborato a “Faz Gostoso” e l’esuberante traccia bop bilingue è diventata in poco tempo una delle preferite dei fan.

E lei non si accontenta.

Questa settimana l’hitmaker ha deciso di collaborare in una nuova traccia creata dai Major Lazer.

La canzone si intitola “Make It Hot” ed è disponibile da oggi (19 giugno 2019).

I Major Lazer hanno iniziato a parlare di questa collaborazione due giorni fa (17 giugno) con un video sui social media. Back at it with the goddess, che si traduce “Tornati insieme alla dea”, hanno scritto nella didascalia.

Ieri hanno anche rivelato la copertina colorata e caricato un frammento del sensuale banger.

Sembra che il singolo farà parte del quarto album del gruppo e sarà anche una sorta di partnership con Bacardi. Forse lo sentiremo in una pubblicità del brand questa estate?

Naturalmente, questa non è la prima volta che Anitta collabora con il supergruppo e lo si deduce anche dalla didascalia che hanno scritto.

Nel 2017, Anitta si unì a loro e a Pabllo Vittar in “Sua Cara”.

Che ne pensate di questo singolo?

Testo di Make It Hot

[Verso 1: Anitta]

Siempre hot, siempre picante

Si te twerkeo, yo no creo que aguantes

Siempre hot y hasta arrogante

Tu novio me ve se le cambia el semblante

[Verso 2: Anitta]

Todos se mueren por probar de mi veneno, oh-oh-oh-oh

Y lo que quiero es mío aunque sea ajeno, oh-oh-oh-oh

Hasta en Aruba, por mi figura quieren conmigo, eh

Hasta en Ibiza, cuando yo llego dicen “Anitta”, yeh

[Pre-Ritornello: Anitta]

Te gusta mi sensualidad

Y que soy del blocke también como Jenny

Te gusta mi sensualidad

Y que soy del blocke también como Jenny

[Ritornello: Anitta]

Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay

Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay

