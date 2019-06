Il 21 Giugno 2019, in rotazione radiofonica, arriverà il nuovo brano di Max Pezzali, intitolato Welcome to Miami (Sound Beach). Questo è solo un antipasto, perché la canzone farà parte del prossimo album di inediti previsto per il 2020.

La notizia che Pezzali sarebbe tornato in radio è di qualche settimana fa, quando Claudio Cecchetto ha annunciato che Max stava pensando già da tempo al lancio di un nuovo singolo.

Tutto quello che c’è da sapere su Welcome to Miami

Per quest’anno non è previsto l’arrivo di nessun album nuovo, però si può affermare quasi con certezza che per il 2020 arriverà un nuovo disco, di cui però al momento si sa veramente molto poco, se non che Welcome to Miami sarà il brano di lancio.

Inoltre, un’altra notizia che è trapelata dice che la canzone Welcome to Miami (Sound Beach) arriverà con un video ufficiale, che però al momento non è stato ancora annunciato.

Gli impegni di Max Pezzali negli ultimi mesi

Ultimamente Max Pezzali è stato un ospite fisso del programma di Fabio Fazio, “Che Fuori tempo che fa“, che andava in onda tutti i Lunedì prima che venisse interrotto bruscamente anzitempo.

Inoltre, il cantante ha anche preso parte a uno dei concerti che Vasco Rossi ha tenuto allo stadio di San Siro, dove per definire lo spettacolo ha utilizzato il termine fantasmagorico.

A questo show, di cui Canale 5 ha proposto i momenti più importanti, avevano partecipato anche altri artisti del panorama musicale italiano come Ultimo, Emma, Achille Lauro e Ermal Meta.