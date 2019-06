Il poster di “Rapunzel”

Rapunzel – in lingua originale “Tangled” – è un film Walt Disney del 2010 diretto da Nathan Greno e Byron Howard.

Cinquantesimo classico Disney, è basato sulla storia “Raperonzolo” dei Fratelli Grimm.

Trama

La pellicola si apre con il racconto di una giovane voce maschile che spiega che un giorno una goccia di Sole caduta dal cielo dà vita a un fiore dai poteri straordinari. Questo viene scoperto da Gothel, un’anziana donna che comincia a sfruttarlo per rimanere giovane e bella.

In un regno non lontano la regina ammalata sta per dare alla luce un figlio: per aiutare a guarirla le viene dato il fiore dai poteri magici. Nasce così una bambina con una folta chioma di capelli biondi che verrà chiamata Rapunzel.

Gothel, rimasta senza la sua fonte di eterna giovinezza, capisce che ora i poteri magici risiedono dentro i capelli di Rapunzel e per questo la rapisce, portandola via con sè. Spaventata che la piccola possa lasciarla da un momento all’altro per vedere il mondo esterno, Gothel la rinchiude in un’alta torre e le racconta storie orribili sul mondo esterno, proprio per non farla uscire.

Al compimento del suo diciottesimo compleanno però, Rapunzel esprime il semplice desiderio di andare a vedere le lanterne che ogni anno appaiono alte nel cielo proprio il giorno del suo compleanno. Per farlo, avrà bisogno di Flynn, un giovane e affascinante ladro che per caso si ritrova nella torre…

Lo sapevi che…

Nella versione originale, la doppiatrice di Rapunzel è Mandy Moore, conosciuta maggiormente per il suo ruolo di Rebecca Pearson nella serie TV americana “This is Us“. Mandy Moore è stata scelta per le sue doti canore: è la sua voce che sentiamo nella bellissime canzoni che ci sono nella pellicola, tra cui “I See the Light“. L’attore Zachary Levi è la voce maschile che l’accompagna.

Miglior citazione: