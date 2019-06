C’era da aspettarselo: dopo l’album di debutto GALLERY del 2017, gli ARIZONA tornano ad emozionarci con Nostalgic, il nuovo singolo.

Il trio del New Jersey anche questa volta ha confezionato un piccolo capolavoro, sia per le musiche, squisitamente electro-pop, sia per il testo che, probabilmente, tocca un po’ tutti noi.

In attesa di un nuovo album, gli ARIZONA ci regalano così Nostalgic, una canzone molto riflessiva e intima, con un profondo significato.

Il significato di Nostalgic

Basta leggere le prime parole del testo per capire il significato profondo di Nostalgic. A parlare è una persona che, nonostante abbia iniziato una nuova relazione, non può fare a meno di pensare a quella precedente.

I ricordi, i pensieri, i momenti importanti passati insieme, risvegliano così la nostalgia, un’emozione intensa e allo stesso tempo sbiadita. Un qualcosa che, tutti noi, per un motivo o per un altro, abbiamo provato almeno una volta nella vita.

Un bellissimo testo per una canzone indubbiamente coinvolgente!

Testo di Nostalgic

Ok fine maybe I’m just a little nostalgic

Cause the memories are flooding my mind, baby I can’t stop it

I know I said I wouldn’t call but I’m breaking my promise

Cause the memories are flooding my mind, baby I can’t stop it



Now I feel weak tonight

Cause I called myself not being cut off with the times

Strangely you and I, crossed the finish line

But bae hearts move slow, get left behind

Lying next to someone else, uh

But sometimes I still remember what you said and how we fell



Ok fine maybe I’m just a little nostalgic

Cause the memories are flooding my mind, baby I can’t stop it

I know I said I wouldn’t call but I’m breaking my promise

Cause the memories are flooding my mind, baby I can’t stop it



Oh I can’t stop it

Oh oh, oh oh

Oh oh, oh oh

Oh I can’t stop it

Oh oh, oh oh

Oh oh, oh oh



It’s all locked up inside

There’s a giant hole, this stupid quicksand life of mine

And I guess I can’t let go, even though I’ve tried

But it will stay here with me till the day I die

Lying next to someone else, uh

But I always remember what you said said and how we fell



Ok fine maybe I’m just a little nostalgic

Cause the memories are flooding my mind, baby I can’t stop it

I know I said I wouldn’t call but I’m breaking my promise

Cause the memories are flooding my mind, baby I can’t stop it



Oh I can’t stop it

Oh oh, oh oh

Oh oh, oh oh

Oh I can’t stop it

Oh oh, oh oh

Oh oh, oh oh

I can’t stop it, woah



Ok fine maybe I’m just a little nostalgic

Cause the memories are flooding my mind, baby I can’t stop it

I know I said I wouldn’t call but I’m breaking my promise

Cause the memories are flooding my mind, baby I can’t stop it

Oh I can’t stop it

Oh I can’t

Traduzione di Nostalgic degli ARIZONA

Ok bene, forse sono solo un po ‘nostalgico

Perché i ricordi mi stanno inondando la mente, piccola non posso fermarla

So di aver detto che non avrei chiamato, ma ho infranto la mia promessa

Perché i ricordi mi stanno inondando la mente, piccola non posso fermarla



Ora mi sento debole stanotte

Perché mi sono chiamato a non essere tagliato fuori con i tempi

Stranamente io e te, abbiamo tagliato il traguardo

Ma i cuori si muovono lentamente, rimangono indietro

Steso accanto a qualcun altro, uh

Ma a volte ricordo ancora quello che hai detto e come siamo caduti

Ok bene, forse sono solo un po ‘nostalgico

Perché i ricordi mi stanno inondando la mente, piccola non posso fermarla

So di aver detto che non avrei chiamato, ma ho infranto la mia promessa

Perché i ricordi mi stanno inondando la mente, piccola non posso fermarla

Oh, non posso fermarlo

Oh oh oh oh

Oh oh oh oh

Oh, non posso fermarlo

Oh oh oh oh

Oh oh oh oh

È tutto chiuso dentro

C’è un buco gigante, questa stupida vita di sabbie mobili

E immagino di non poter mollare, anche se ci ho provato

Ma rimarrà qui con me fino al giorno in cui morirò

Steso accanto a qualcun altro, uh

Ma ricordo sempre quello che hai detto e come siamo caduti

Ok bene, forse sono solo un po ‘nostalgico

Perché i ricordi mi stanno inondando la mente, piccola non posso fermarla

So di aver detto che non avrei chiamato, ma ho infranto la mia promessa

Perché i ricordi mi stanno inondando la mente, piccola non posso fermarla

Oh, non posso fermarlo

Oh oh oh oh

Oh oh oh oh

Oh, non posso fermarlo

Oh oh oh oh

Oh oh oh oh

Non posso fermarlo, woah

Ok bene, forse sono solo un po ‘nostalgico

Perché i ricordi mi stanno inondando la mente, piccola non posso fermarla

So di aver detto che non avrei chiamato, ma ho infranto la mia promessa

Perché i ricordi mi stanno inondando la mente, piccola non posso fermarla

Oh, non posso fermarlo

Oh, non posso