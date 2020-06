Achille Lauro riesce a stupirci ancora una volta con il suo nuovo singolo dal titolo Bam Bam Twist, dal sound che ricorda quello degli anni ’60, ma che riesce ad essere nuovo ed originale come pochi altri. Niente da dire, il pezzo funziona e Achille Lauro riesce, secondo me, a superare il se stesso delle precedenti canzoni Me Ne Frego e 16 marzo. Un ottimo lavoro!

Lo stesso Achille Lauro ha voluto presentare così il suo nuovo singolo, definendolo un ballo a due:

In tempi di distanziamento sociale, la mia follia vi porta in pista con un ballo a due, che è stato allo stesso tempo il più promiscuo ed il più elegante degli anni “mitici” e “favolosi” del Miracolo Economico. Un ballo che nasce dalla gestualità dello spegnere mozziconi di sigarette sulla pista da ballo e pulire le superfici con le estremità di un asciugamano: il Twist, l’evoluzione sexy e sensuale dello Swing

Il significato del testo di Bam Bam Twist

Nel testo di Bam Bam Twist di Achille Lauro quello che salta più all’orecchio sono le continue citazioni cinematografiche, e i riferimenti a film come Pulp Fiction di Tarantino, Quei Bravi Ragazzi, così come De Niro e Scorsese. Ma cinematografiche sono anche le immagini descritte, il bancone, le rose… tutto è come un film.

Un testo ben scritto e che si accompagna alla musica alla perfezione, accennando con il ritmo del rullante e delle chitarre un’atmosfera da ballo estiva, ma non troppo. Un brano estivo che si distingue da tutto il resto in circolazione.

Ancora una volta Achille Lauro miscela generi diversi e suggestioni sempre nuove, regalandoci quello che secondo me è uno dei suoi migliori singoli.

E tu cosa ne pensi? Lascia un commento alla fine dell’articolo per raccontarci le tue impressioni su Bam Bam Twist di Achille Lauro.