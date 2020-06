“Non avevano ragione i Maya” è il nuovo singolo di Chiara Galiazzo, estratto dal nuovo album “Bonsai”.

Il suo nuovo album “Bonsai” sarà disponibile a partire dal prossimo 3 Luglio ma Chiara Galiazzo ha voluto darci un altro assaggio rilasciando oggi il singolo “Non avevano ragione i Maya”.

Alcuni giorni fa, annunciando la sua uscita, aveva spiegato il significato del brano in un lungo post sul profilo Instagram: “È un po’ quel sospiro di sollievo che si fa quando il peggio è passato e si è sopravvissuti alla tempesta” scrive, “È il momento in cui si torna a casa, stanchi ma felici, dopo un lungo viaggio”.

Il riferimento ai Maya nel titolo non è casuale. La cantante ha infatti preso come esempio quanto vissuto nel 2012, quando si diffuse la profezia che divise il popolo in ottimisti e pessimisti: chi credeva che dopo il 21 Dicembre avremmo vissuto una trasformazione spirituale e chi, invece, credeva nella fine del mondo.

“E’ il momento in cui ci si accorge che solo noi stessi possiamo decidere se e quando la nostra storia finirà”, ha dichiarato in riferimento al brano che riversa questa prospettiva nel racconto di una relazione che è stata in grado di superare le difficoltà.

“Torniamo a casa

Ti farò una festa

Forse non avevano ragione i Maya

Siamo sopravvissuti alla tempesta

Siamo una storia che non finirà”

Copertina “Bonsai” di Chiara Galiazzo

Il nuovo singolo farà parte dell’album “Bonsai (Come fare le cose grandi in piccolo)” che Chiara presenterà in uno Instore virtuale venerdì 10 Luglio. Acquistando il disco presso il sito di IBS o della Feltrinelli si potrà partecipare all’evento che sarà, per l’appunto, virtuale. I fan avranno modo di ascoltare alcuni dei brani del nuovo album eseguiti “live” e la cantante sarà a disposizione anche per due chiacchiere.

In attesa di ascoltare l’intero progetto discografico fateci sapere cosa ne pensate del brano e, perchè no, diteci: voi credevate nella profezia del 2012?

Testo di Non avevano ragione di Maya di Chiara Galiazzo

[Verso 1]

Ho sentito dire che

La felicità è un sistema complesso

È un secondo in un giorno, mese, anno

Passato tra tutte le tua parole

Passato dentro le mie Puma nuove

[Pre-Ritornello]

Facciamo colazione a Tokio

Poi compriamo i vestiti a New York

Io guido e tu dormi

Ogni sosta è un’uscita di strada dal mondo

[Ritornllo]

Io parlo e tu sogni

Poi trascini l’estate al centro dell’inverno

Non ti chiedo di più

Torniamo a casa

Ti farò una festa

Forse non avevano ragione i Maya

Siamo sopravvissuti alla tempesta

[Post-Ritornello]

Siamo una storia che non finirà

Che non finirà

Non avevano ragione i Maya

[Verso 2]

Ti ho sentito dire che

La felicità è guardare il cielo sopra Londra

E poi fare l’amore a New York

Io guido e tu dormi

Ogni sosta è un’uscita di strada dal mondo

[Ritornello]

Io parlo e tu sogni

Poi trascini l’estate al centro dell’inverno

Non ti chiedo di più

Torniamo a casa

Ti farò una festa

Forse non avevano ragione i Maya

Siamo sopravvissuti alla tempesta

[Post-Ritornello]

Siamo una storia che non finirà

Qualcosa che non finirà

Noi siamo quello che non finirà

Tutto quello che non finirà

[Bridge]

Tu sei parte di una parte di me

Come la pace è il frutto di una guerra

Faccio parte di una parte di te

Come l’America e l’Inghilterra

Come terra e aria

Come terra e aria

[Ritornello]

Io parlo e tu sogni

Poi trascini l’estate al centro dell’inverno

Non ti chiedo di più

Torniamo a casa

Ti farò una festa

Forse non avevano ragione i Maya

Siamo sopravvissuti alla tempesta

[Post-Ritornello]

Siamo una storia che non finirà

Qualcosa che non finirà

Noi siamo quello che non finirà

Tutto quello che non finirà

Non avevano ragione i Maya