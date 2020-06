Irama rilascia il video ufficiale del singolo “Mediterranea” che vi farà venire ancora più voglia di ballare.

A un mese esatto dall’uscita del brano arriva il suo video ufficiale: sto parlando di “Mediterranea” di Irama, attualmente in cima alle vette delle classifiche dei singoli e uno dei brani più trasmessi in radio. Il cantante, dopo i successi di “Nera” e “Arrogante”, sembra essere pronto a conquistare anche l’estate 2020.

Irama nel video di Mediterranea

Dopo aver stuzzicato il pubblico con alcune anteprime del dietro le quinte, arriva oggi il video musicale che porta sullo schermo la perfetta rappresentazione di quello che “Mediterranea” ci trasmette: tanta voglia di ballare.

Ancora una volta Irama non si tira indietro quando si tratta di muoversi davanti alla telecamera ed è lui a capitanare il gruppo di ballerini, tra cambi look e sguardi di intesa.

Irama balla nel video di Mediterranea

Il brano è stato presentato per la prima volta sul palco del programma “Amici Speciali” andato in onda per quattro settimane al fine di raccogliere fondi da donare alla Protezione Civile. A vincere la gara è stato proprio Irama, dopo aver battuto al televoto Michele Bravi.

Viste le scarse possibilità di esibirsi dal vivo questa estate, a causa dei numerosi eventi cancellati, il pubblico ha gradito la possibilità di vedere -seppur attraverso uno schermo- il cantante esibirsi con la sua nuova hit dando prova della sua indubbia capacità di coinvolgere i presenti.

Nonostante Irama sia uno degli artisti più apprezzati al momento la sua volontà di allargare il target di pubblico lo porterà a rilasciare a breve anche la versione spagnola del nuovo singolo. E intanto, in attesa di ricevere notizie sul nuovo album -che arriverà con molte probabilità entro la fine dell’anno- continueremo a lasciamoci travolgere dal ritmo latino di “Mediterranea”.